Civciv olarak verilen kazlar büyüdü Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kazanç Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan kazlar yumurta vermeye başladı

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Kazanç Projesi’, yumurtalarını vermeye başladı. Bu kapsamda üretilen kazlar, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınırken, her üreticiden 300’er adet yumurta da 2022 yılında desteklenecek yeni kaz üreticilere verilmek üzere Büyükşehir tarafından teslim alınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kapsamında 2021 yılının nisan ayında hayata geçirdiği ‘Kazanç Projesi’ büyümeye, üreticilerin hanelerine ekonomik gelir olarak dönmeye ve ‘yumurtalarını’ vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen proje ile 100 dar gelirli üreticiye toplam 10 bin adet kaz ve 50 ton yem desteği sağlanmıştı. Proje kapsamında toplam 50 mahallede, 76’sı kadın olmak üzere 100 üreticiye yönelik gerçekleştirilen proje yumurtalarını verirken, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.



Mersin’den Kars’ın kaz üreticilerine rakip oluyorlar

‘Kazlar Büyükşehir’den, Kazanmak Yetiştiriciden’ sloganıyla hayata geçirilen projede, özellikle kadın üreticilere büyük destek sağlandı. Yetiştirilen kazlarla özellikle üretici kadınlar Mersin’den Kars’ın kaz üreticilerine rakip oldu. Proje kapsamında üretilen kazlar, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınırken, her üreticiden toplam 300 adet yumurta da 2022 yılında desteklenecek olan yeni kaz üreticilerine verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınıyor ve proje sürekliliği sağlanıyor. Proje; Akdeniz, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde, ekonomik durumu iyi olmayan ve öncelikli olarak kadın yetiştiricileri desteklemek, hayvancılıkta süregelen klasik çalışmalardan farklı alternatif yetiştiriciliğin önünü açmak amacıyla geliştirilmişti.



Üreticilerden alınan 300 yumurta, yeni üreticiler için kuluçkaya yatırılıyor

Üreticilerden 300 yumurta almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, bunları yeni üreticiler için kuluçkaya yatırıyor. Böylelikle, ikinci yıldan itibaren üreticilere verilecek kazlar, proje yumurtalarından karşılanmış olacak. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından proje süresince üreticilere kaz yetiştiriciliği, folluk denetimi, yumurta stok eğitimi gibi eğitimler de veriliyor. Proje süresince kazlar sürekli takip ediliyor ve temel aşıları Büyükşehir tarafından yapılıyor.



“Yeni üreticilerin kazlarını bu yumurtalar sayesinde elde edeceğiz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Kazanç Projesinin kapsamını anlatarak, 1 aylık civciv olarak teslim ettikleri kazlar 56 kilogram seviyesine çıktığında Mersin’deki özel bir kesimhaneye kesmeye gönderdiklerini ifade etti. Kaz yetiştiricilerinin önlerinde iki seçenek olduğunu ifade eden Şahutoğlu, “Birinci seçenek olarak; satabildikleri kazları satacaklar, satamazlarsa da Mersinden Kadın Kooperatifi ile yapmış oldukları sözleşme kapsamında üreticilerden kooperatifimiz bu kazları satın alacaktı. Kooperatifimiz, bu kazları satın aldı. Satın alınan kazları ise kesimhaneye göndererek orada kesimi yapıldı ve paketlenip ulusal düzeyde bir market zincirine satıldı. Böylelikle de bu kazlar ekonomiye kazandırılmış oldu. İkinci seçenek olarak da bugün Tarsus'taki yetiştiricimiz gibi tercihte bulunarak kazlarını kesimhaneye göndermediler ve yumurta üretimine devam ettiler. Böylelikle de yumurtayı üreterek seneye damızlık hayvan popülasyonunu kendi çiftliklerinde artıracaklar. Bu işi çoğaltıp, sürdürülebilir hale getirmek istiyorlar. Biz de bu konuda onlara destek ve danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Kendilerine 100 kaz, 500 kilogram da yem teslim ettik. Kaz üreticilerimize bu kazları teslim ettiğimiz zaman tek bir kriterimiz vardı; karşılığında 300 yumurta istedik. 2022 yılında da devam edecek projemizde bulacağımız yeni üreticilerin kazlarını bu yumurtalar sayesinde elde edeceğiz ve bu şekilde projemizi sürdürülebilir hale getireceğiz” dedi.



“İlerlemek, büyümek istiyoruz”

Kazanç Projesinden faydalanan kadın üreticilerden Tarsus’un Çukurbağ Mahallesinde yaşayan ev hanımı ve 2 çocuk annesi Halime Parlak da başta tereddütlü olduğunu, ancak kazları yetiştirmeyi başardıklarını belirterek, “Güzel bir iş. İçimde çok fazla hayvan sevgisi var ve yetiştirdik, başardık. Herkese tavsiye ederim. Devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinden bu projenin bana çıkacağına inanıyordum. Başvurduk, onlar da verdiler. Biz de yetiştirdik. Bizden istenilen 300 yumurtaydı. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi 300 yumurtamızı teslim ettik” diye konuştu.

Kaz yetiştiriciliğini severek yaptığını, hayvanları çok sevdiğini anlatan Parlak, “Biz şu anda yumurtadan civciv çıkartarak, çoğaltarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadınlara verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Gerçekten herkes yapabilir. Biz yaptık, başardık, siz de yapabilirsiniz. Özellikle kaz Kars’ta üretiliyor biliyorsunuz ama Tarsus’ta da olur mu, olmaz mı diye tereddütteydik. Bakın Tarsus’ta da yetiştirilebiliyormuş kazlar ve yetiştirdik. Allah emeklerimizi boşa koymasın” ifadelerini kullandı.



“Belediyemizin çok büyük katkısı oldu”

Yenişehir Emirler Mahallesinde yaşayan ve Kazanç Projesinden faydalanan Boz ailesine de kazlar adeta can suyu oldu. Yakın zamanda çadırlarının yandığını, maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Huri Boz, projenin kendilerine büyük bir katkı sağladığını söyleyerek, “Belediyemizin çok büyük katkısı oldu. Çocuklarıma ve eşime gelir sağladı. Ben daha önce kaza bakmadım. Büyükbaş ve küçükbaşlara bakınca bu kolay oldu. Kazları seviyoruz, hepsini seviyoruz malımızın. En zoru malın olmaması. Malınız olsun da ne olursa olsun. Bakarız biz her şekilde. İflas ettik. Bizi herkes yerdi ama başkanımız yermedi, sağ olsun” dedi.

