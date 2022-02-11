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Bozyazı’da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

İHA

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Bozyazı’da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

Mersin’in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Bozyazı Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı ilçede bulunan 3 banka personeli, 7 okul idaresi, 2 kuyumcu, Halk Eğitim Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde görevli personel ile esnafı bilgilendirerek, şüpheli hareketleri bulunan şahısları 155 veya 112 ihbar hattına bildirmelerini istendiler. Bilgilendirme yapılan yerlerde ayrıca broşür dağıtıldı. Banka ATM’leri ve bazı işyerlerinin camlarına ise dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler yapıştırıldı. Yapıştırılan bilgilendirme broşürlerinde, “Hiçbir kamu görevlisi suçun aydınlatılması için banka ya da ATM’den üçüncü şahıslara para havale veya kontör para taleplerini dikkate almayınız. Bu talepler sizin iyi niyetinizi suiistimal etmek isteyen dolandırıcıların yöntemleridir. Bu tip taleplerle karşılaşıldığında herhangi bir havale veya gönderim yapmadan 155 polis imdat numarasını arayınız ya da en yakın polis merkezine başvurunuz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, bir diğer dolandırıcılık alanı olan bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konusunda da dikkatli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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