2 ildeki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN ve Ankara'da, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Mersin polisi, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 53 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler doğrultusunda Z.L., L.Ç., F.T., O.E., E.E., M.D. ve E.T. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Z.L., L.Ç., F.T., O.E. ve E.E. tutuklandı, M.D. ve E.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-02-11 12:09:56



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