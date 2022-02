Özgecan, ölümünün 7’nci yılında mezarı başında anıldı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7’nci yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan’ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığındaki mezarına gelerek, çiçek bırakıp dua etti.



Acıları hiç dinmiyor

Aslan ailesi, 7’nci ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için dua okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Songül Aslan ve Mehmet Aslan, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, yakınları ve vatandaşlar Özgecan’ın mezar taşını öperek dua okudular.



“Kadını yok etmek üretkenliği, geleceği, bilgiyi, kültürü yok etmek demektir”

Baba Mehmet Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Özgecan’ın vefatının 7’nci yılı olduğunu anımsattı. Bütün öldürülmüş kadınların mekanlarının cennet olmasını dileyen baba Aslan, “Kadın, dünyada dişil enerjiyi temsil eden bir varlık. Kadın, Allah’ın rahimiyet sıfatıyla onurlandırdığı bir varlık. Kadın olmazsa eril güç erkek bir hiçtir. Kadın, üretkenliğin, kültürün, bilginin, sanatın, geleceğin ışığıdır. Kadın, geleceğin güneşidir, dünyayı aydınlatandır; dünyayı aydınlatacak olanları yetiştirenlerdir. Dünyada karşılıksız seven, karşılıksız veren, bütün cefaları, çileleri çeken, göğüsleyebilen tek varlıktır. Kadın, yardır, topraktır, kadın vatandır. Kadına şiddet uygulamak, kadını yok etmek üretkenliği, geleceği, bilgiyi, kültürü yok etmek demektir. Kadını yok etmek vatanı yok etmek demek. Kadına yapılan saldırı, bizatihi vatana karşı yapılan saldırıdır. Yetkililerden bir şey istemiyorum; isteğim Allah’tandır. Allah, bu vatanın, bu milletin, bu kadınların yardımcısı olsun” dedi.



“Her saniye, her dakika içimizde o acı bizim”

Anne Songül Aslan da acılarının ilk günkü gibi hep aynı olduğunu ve hiç bitmediğini söyledi. Anne Aslan, “Her saniye, her dakika içimizde o acı bizim. Çok kötü bir duygu; Allah kimsenin başına vermesin. Allah, kadınlarımıza yardım etsin. Allah, hepinizden razı olsun, unutmadınız Özo’mu, unutmayacağınızı da biliyorum. Özo'm suçsuzdu, günahsızdı, dolmuşa binip evine geliyordu. Garipti, masumdu, akıllı kızımdı. Bütün gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

