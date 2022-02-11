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Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliğinde bin adet gıda kolisi dağıtılacak

İHA

Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliğinde bin adet gıda kolisi dağıtılacak

– Mezitli Belediyesi ile Ahbap Platformu işbirliğinde bin ihtiyaç sahibine bin adet yardım kolisi dağıtılacak.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile ünlü sanatçı Haluk Levent’in öncülüğünde oluşan Ahbap Platformu arasında imzalanan protokol uyarınca bin yardım kolisinin 30 gün içerisinde dağıtımının tamamlanmasına karar verildi. Mezitli Belediyesinin deposuna indirilen ve içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kahve, çikolata gibi ürünlerin de bulunduğu koliler, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Mezitli Belediyesinin, virüs salgını sürecinde ağırlıklı olmak üzere hayırsever vatandaşların verdiği desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Başkan Tarhan, “Mezitli farklı bir ilçe. Halkımızın dayanışma ruhu Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde bilinir hale geldi. Hayırseverlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kendi aralarında organize olarak gıda kolileri dağıttı, maske dikti, temizlik ve dezenfektan çalışmalarında belediyemize yardımda bulundu. İmkanı olan hayırsever iş adamlarımız, kentimize 3 anaokulu, Kafe Kütüphane, Gençlik Merkezi ve taziye evleri gibi çok sayıda tesis kazandırdı. Gönüllülerimiz, üretimleriyle çok sayıda gencimizin eğitimine destek oldu. Şimdi de yardımseverliği ile artık adını tescilletmiş olan değerli sanatçımız Haluk Levent’in öncülüğünde kurulan Ahbap Platformu ile işbirliği yaparak bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gıda kolisi dağıtacağız. Yardımseverlik konusunda örnek gösterilen belediyemizi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada köprü olarak gören başta Haluk Levent olmak üzere tüm Ahbap Platformu gönüllülerine teşekkür ederim. Güvenli ellerimize teslim edilen kolileri kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

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