Türkiye'nin limon başkenti konumunda olan ve 60 ülkeye limon ihracatı yapılan Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun hasat dönemi yağışların geçmesiyle tekrar başladı. Tarlada kilogram fiyatı 3 liraya yaklaşan limon hasadında çalışan işçiler Erdemli Belediyesi’nin mobil ekibiyle ulaştırılan çorba ile mesaiye başlayarak gün boyu ter döküyor.

Ülke genelinde tüketilen limonun yüzde 80'inin karşılandığı Mersin'de, "Kütdiken ve Lamas" limonunda hasat yağışlı havanın yerini güneşe bırakması ile en yoğun dönemine geçti. Limonun başkenti olarak bilinen her 3 limondan 2'sinin üretildiği Erdemli'de de bahçelerde günlük 140 ile 160 TL arasında yevmiyeye çalışan işçiler, tek tek kestikleri limonları özenle küfelerle taşıyıp kasalara dolduruyor. Ardından ayrıştırılıp kasalarla sudan geçirilen limonlar kamyonetlerle soğuk hava depolarına taşınıyor. 60 ülkeye ihracatı yapılan limonların hasadında çalışan bir çok işçiye mesaiye başlamadan önce Erdemli Belediyesi'ne bağlı mobil ekipler çorba ve kahvaltılık ulaştırarak örnek bir çalışma yapıyor. Daha önce 2 liranın altında giden yataklık (depo) limonun fiyatı bahçelerde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında alıcı bulmaya başladı.



"Limonun yüzde 65'i Erdemli'de üretiliyor"

Limonun ülke ekonomisinde çok ciddi bir yeri olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limonun yüzde 65'i Erdemli'de üretiliyor. Erdemlimizde bin bir meşakkatle üretilen limonların şuanda hasat mevsimi. Erdemli'de insanlarımız, işçi kardeşlerimiz hem aile bütçesine katkıda bulunmak adına hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunmak adına sabah ayazında başlayıp gün bitene kadar limon hasadıyla uğraşıyorlar. Bu hasatla uğraşarak çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışan kardeşlerimize çorba ikramında bulunuyoruz" dedi.

7 dönüm bahçesi olduğunu anımsatan bahçe sahiplerinden Mustafa Gürgah, "60 tonun üzerinde ürün bekliyorum buda iyi bir verim. Bu güne kadar yetiştirdik ürettik. Allah izin verirse, kesime başladık. Belediye başkanımızda bugün bize bir ikramda bulundu Allah razı olsun" diye konuştu.



Çalışanlar günlük yevmiyelerden memnun

14 yıldır limon kesiminde çalışan Sultan Keskin ise "Yatak limonu kesiyoruz. Depolara konuluyor 56 aylık bir süreç. Ondan sonra satışa sunuluyor. Gün boyu 8 saat çalışıyoruz. Sabah yarım saat kahvaltı molası, öğlen bir saat yemek molası veriliyor. Bu yılki piyasadan çok memnunuz. 140'a bizler, 160'a küfeciler çalışıyor, çok memnunuz bu fiyatlardan. Sabah çorbamızı içtik, zinde bir şekilde işimize tekrar başladık. Belediye başkanımızın bize gönderdiği kahvaltıdan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.