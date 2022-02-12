Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

İHA

Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde “Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.
Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde Siirt’in Kurtalan Beykent İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar gönderdiler.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Göksu İlkokulu Müdürü Akif Ateş ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, hazırladıkları 8 büyük koliyi kargoya teslim ettiler. Kolilerin içerisine koydukları eşya ve kitapların yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere birer de mektup yazan Silifkeli öğrenciler, kolilerin ulaşmasıyla birlikte mektuplarına cevap bekleyeceklerini söylediler.
“Göksu İlkokulu öğrencilerimiz anlamlı bir proje hazırlayarak diğer okullarımıza da örnek olmuşlardır” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “Bu gün öğrencilerimiz soğuk kış günlerinde hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek kendi aralarında atkı, bere, çorap, eldiven ve çeşitli kitaplar toplamışlar. Bizlerde topladıkları bu yardımları ulaştırabilmeleri için aracı olduk. Toplanan yardımları Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Beykent İlkokuluna gönderiyoruz. Böylesine anlamlı bir projede görev alan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım bu proje Türkiye genelindeki diğer okullarımıza örnek olur. Böylelikle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize daha çok destek çıkılmış olur” dedi.
Beykent İlkokulundaki öğrencilere selam yollayan Silifkeli öğrenciler, ihtiyaçları kapsamında her zaman yardımda bulunabileceklerini, proje kapsamında kiminin ihtiyaç fazlası eşyalarını vererek, kimin ise yeni eşyalar alarak katkı sunduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar ...
Mersin, 14 Şubat için süslendi
YEREL HABERLER Mersin, 14 Şubat için süslendi
Limonun başkentinde yoğun hasat dönemi 60 ülkeye limon ihracatı yapılan ve limonun başkenti sayılan Mersin'in Erdemli ilçesinde dalından depolara kadar giden zahmetli yolda yoğun mesai sürüyor Erdemli’de limon hasadına çalışan bir çok işçi sabah mesaisine belediye tarafından bahçelere gönderilen mobil ekiplerden ulaştırılan çorba ve kahvaltılıkla mesaiye başlıyor Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Limonun yüzde 65'i Erdemlimizde üretiliyor, şuanda hasat mevsimi" "Hasatla uğraşarak çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışan kardeşlerimize çorba ikramında bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Limonun başkentinde yoğun hasat dönemi 60 ülkeye ...
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER 15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını ...
Baraj gölüne attıkları tabancayı dalgıç polisler buldu
YEREL HABERLER Baraj gölüne attıkları tabancayı dalgıç polisler ...
Polis baraj suyunu didik didik edip atılan silahı buldu Polis uygulamasında kaçarken baraja silah attılar
YEREL HABERLER Polis baraj suyunu didik didik edip atılan silahı ...
/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını sonrası açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER /fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını ...
Mersin’in tüm güzellikleri EMITT’te tanıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin’in tüm güzellikleri EMITT’te tanıtılıyor
/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını sonrası açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER /fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını ...
Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliğinde bin adet gıda kolisi dağıtılacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliğinde ...
Ölümünün 7'nci yılında anılan Özgecan'ın annesi: Acımız ilk günkü gibi
YEREL HABERLER Ölümünün 7'nci yılında anılan Özgecan'ın annesi: ...
Başkan Gültak: “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak” Akdeniz Belediye Meclisinde, belediyeye ait bazı tesislerin spor tesisi yapılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor ...
Ölümünün 7'nci yılında anılan Özgecan'ın annesi: Acımız ilk günkü gibi
YEREL HABERLER Ölümünün 7'nci yılında anılan Özgecan'ın annesi: ...
Özgecan, ölümünün 7’nci yılında mezarı başında anıldı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Özgecan, ölümünün 7’nci yılında mezarı başında ...
Toroslar 2. Kar Festivalinde hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Toroslar 2. Kar Festivalinde hazırlıklar tamam
2 ildeki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER 2 ildeki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama
Silifke'nin yoğurdu tescillendi Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı Silifke çileğinin ardından, Silifke yoğurduna da Coğrafi İşaret Belgesi alındı, yoğurt üreticisi sevindi
YEREL HABERLER Silifke'nin yoğurdu tescillendi Türkülere konu olan ...
Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalarak kaçan şüpheli, Niğde'de polis kontrol noktasında yakalandı Zanlının, otomobili çalarak kaçtığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı Mersin'in ...
Bozyazı’da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Bozyazı’da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı
Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Civciv olarak verilen kazlar büyüdü Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kazanç Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan kazlar yumurta vermeye başladı
YEREL HABERLER Civciv olarak verilen kazlar büyüdü Mersin Büyükşehir ...
Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Yeniceliler, Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tırından 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek yedi
YEREL HABERLER Yeniceliler, Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.