Jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı



MERSİN, (DHA)MERSİN'de jandarma tarafından, PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde jandarmanın belirlediği adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, bölücü terör örgütü üyeleri ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak, ayrıca teröristbaşının 15 Şubat 1999'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek amacıyla eylem hazırlığında olan şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Evlerindeki aramada çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konulan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-02-12 12:42:18



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