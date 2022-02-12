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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her yerde kaybolan köpeklerini arıyorlar

İHA

Her yerde kaybolan köpeklerini arıyorlar

– Mersin’de iki yıldır gözü gibi baktıkları iki köpekleri de aynı anda kaybolan Talaş ailesi, her yerde köpeklerini arıyor. Evde temizlik yaparken düşen eşiyle ilgilenirken dışarıya çıkan Pomeranian ve Pekinez cinsi iki köpeğinin de kaybolduğunu belirten Refik Talaş, Mersinlilerden yardım istedi.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86054 Sokakta ikamet eden Talaş ailesinin can dostları iki köpekleri de dün akşamüzeri kayboldu. İki yıldır ailenin birer üyesi olan köpeklerini her yerde arayan, ancak bulamayan Talaş ailesi, çip takılı ve pasaportları bulunan ‘Tombik ve ‘Çirkin’ isimlerini verdikleri köpekleri için Osmaniye Polis Merkezine başvurdu. İkisi de 2 yaşında olan Pomeranian ve Pekinez (Pekingese) cinsi köpekleri için afiş de bastırarak kentin birçok noktasına asan Talaş ailesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Teksin Çağrı Merkezi ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinden de yardım istedi.
Ailenin birer üyesi olan köpekleri kaybolduğu için büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Refik Talaş, Tombik ve Çirkin’in bulunması için Mersinlilerden destek istedi. Eşi Müzehher Talaş’ın evde temizlik yaparken ayağı kayarak düşmesi üzerine hastaneye gittiklerini belirten Refik Talaş, “Hastane dönüşünde evde eşimle ilgileniyorduk. Bu sırada komşularımız da ziyarete gelmişlerdi. Sanırım o esnada ailemizin parçası iki köpeğimiz de dışarıya çıkmış. Biz biraz geç farkına vardık. Her yerde aradık ama bulamadık. Hala aramaya devam ediyoruz” dedi.
Gerekli her yere başvuru yaptıklarını, afiş bastırarak birçok noktaya astıklarını dile getiren Talaş, “Onlar ailemizden. İki yıldır bizim çocuklarımız oldular. Ailece çok üzgünüz. Aldığımız bilgiye göre, iki köpeğimiz de dün akşamüzeri Çiftçiler Caddesinin farklı noktalarında görülmüş. Biz bulmak için her türlü çabayı gösteriyoruz ama Mersin halkından da bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Köpeklerimizi görenler veya herhangi bir bilgisi olanlar lütfen bize yardım etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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