Tarsus’ta mantar yetiştirme kursu 250 kişiye yeni iş kapısı açtı

Tarsus Belediyesi, açtığı mantar yetiştirme kurslarında 250 kursiyere, yeni iş kapısı açtı. Kursu tamamlayan 100’ü kadın 250 kişi, kendi mantar atölyelerini kurdu.

Tarsus Belediyesi, tarım ile uğraşan ailelere ekonomik yönden katkı sağlamak, yeni istihdam yolları açmak ve mevcut tarımsal ürünlere alternatif oluşturmak amacıyla bünyesinde açtığı mantar yetiştirme kurslarında 250 kursiyere kendi işlerini kurma olanağı sundu.

Tarsus Belediyesinin işsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, sertifikalı olarak bünyesinde açtığı mantar yetiştirme kursları amacına ulaşıyor. Tarsus Belediyesi yerleşkesinde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı mantar yetiştirme tesislerinde 2 yılda 600 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verilirken, kursa katılan 100 kadın ve 150 erkek kursiyer, kendi mantar atölyesini kurarak istihdama katkı sağladı.



Halk Market ve Türkiye’nin her yerine satışı gerçekleştiriliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mantar yetiştirme kurslarında, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Mantar Yetiştiriciliği Öğretmeni Sibel Güvençli tarafından kursiyerlere teorik bilgiler verilirken, kompost hazırlama ve mantar üretim aşamaları ile ilgili uygulamalar yapılıyor. Diğer tarımsal ürünlerin aksine toprağa, tarlaya ihtiyaç duymadan daha kolay şartlarda ve az bir masrafla gözetimi gerçekleştirilerek kursiyerler tarafından üretimi yapılan mantarların Halk Market ve Türkiye’nin her yerinde satışı gerçekleştiriliyor.

Türkiye için yeni bir pazar ağı imkanı olan mantar yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler, kursu başarı ile tamamlayarak uluslararası geçerliği bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı belgeleri ile kendi iş yerlerini kurup mantar kompost üretim tesisi açabiliyor. Ürettikleri mantarları pazarlayıp geçimlerini sağlayan kursiyerler, aynı zamanda üretim tesislerinde birçok kişiye istihdam ortamı sağlıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, üreten, istihdam sağlayan, aynı zamanda kazanan bir toplum olmak için her türlü çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.



"10 kadına daha iş imkanı sağladığım için mutluyum"

Mantar Yetiştirme Kursunda eğitim alarak kendi tesisini kuran ve bu vesileyle 10 kişiye iş istihdamı sağladığını ifade eden Aylin Büyükdağ, "Tarsus Belediyesi bünyesinde açılan mantar yetiştirme kurslarına katıldım, belgelerimi aldım. Daha sonra mantar üretmeye başladım. Kendi imkanlarımla bir odada başladım, şu an 4 odada üretim yapıyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim, gelir elde ettim. Ayrıca 10 kişiye daha iş imkanı sağladığım için mutluyum. Tarsus Belediyemize ve Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a, bize bu imkanı verdiği için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



“Almış olduğum eğitim ile evime ek gelir elde edebiliyorum”

Mantar Yetiştirme Kursu sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayabildiğini belirten Selin Sönmez de “Ben ev hanımıyım. Hem vakit geçirmek hem de aile ekonomisine katkı sağlamak istedim. Hep çalışmak, üretmek istedim. Tarsus Belediyesinin bu kursu benim için çok avantajlı oldu. Almış olduğum eğitim ile evime ek gelir elde edebiliyorum. İşimi daha da ilerletmek istiyorum” diye konuştu.



“Hem kendimiz hem mahallemizde bulunan ev hanımlarımız kazanıyor”

Eğitimi aldıktan sonra hem kendilerine hem de mahallelerinde bulunan ev hanımlarına imkan sağlayabildiklerini dile getiren Serkan ve Ceylan Coşkun ise “Kursu tamamladıktan sonra eşimle birlikte kendi evimizin önünde odalar kurarak mantar yetiştirmeye başladık. Mahallemizde bulunan ev hanımlarına gelir kapısı olduk. Hem kendimiz hem ev hanımlarımız kazanıyor” ifadelerini kullandı.



“Avrupa’dan gelip alternatif tarım ürünü olan mantara yöneldik”

Yurtdışından gelerek mantar yetiştirmeye yöneldiklerini belirten Hasan Basri Cantekin ve Gülten Bülbül, “Biz Avusturya’dan Tarsus’a kısa süre önce kesin dönüş gerçekleştirdik. Burada yaşayabilmemiz için ek gelire ihtiyacımız oldu. Alternatif tarım ürünü olan mantara yöneldik ve Tarsus Belediyesinin böyle bir kursu olduğunu duyduk. Eşim, çocuklarım, yeğenlerim hep beraber kurmuş olduğumuz odada mantar yetiştirip gelir elde ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.