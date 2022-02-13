Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını 25. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Mersin rüzgarı estirdi. Büyükşehir Belediyesinin standı 4 gün boyunca yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi ve merakla ziyaret ettiği stant oldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 9 Şubat’ta kapılarını aralayan fuarın açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Başkan Seçer, fuarı gezerken birçok katılımcıyı ve belediye başkanını da Mersin standında ağırladı. Mersin standını birçok büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gezgin ve televizyon programı sunucuları, ünlü şef ve aşçılar, gastronomi ve turizm sektörünün önemli isimleri ve turizm meraklıları ziyaret etti. Ziyaretçiler, VR Mersin deneyimi ile tanışırken, Mersin’e ait lezzetleri de tattı. Teknolojik ve yenilikçi bir yapıda hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, birçok ziyaretçinin ilgisini çekti. Standı ziyaret eden bazı katılımcılar, VR Mersin platformunda sanal gerçeklik gözlüğü ile Mersin’in tarihi mekânları başta olmak üzere birçok noktayı gördü.

“Standımızın büyüleyici etkisi bütün katılımcılar tarafından fark edildi”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, dolu dolu bir fuar geçirdiklerini ifade etti. Mersin standının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Özdülger, “Standımızın büyüleyici etkisi bütün fuar katılımcıları tarafından fark edildi ve kulaktan kulağa yayılarak herkesin ilgi odağı oldu. Deneyim alanlarından çok etkilendiler. Aynı zamanda tabi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki sunumumuz, duruşumuz, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Mersinimizin bu kalitesini, vizyonunu, güler yüzünü, yaklaşımını da en iyi şekilde ifade ettiğimiz için herkes tarafından fark edildik. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Özdülger, katılımcıların yorumlarının ve dönüşlerinin çok olumlu olduğunu da ifade etti. Bu durumun Mersin’in tanınırlığını artırma konusunda önemli olduğuna vurgu yapan Özdülger, “Çok yoğun bir katılım oldu. Çok olumlu dönüşler aldık, sevgiyle, merakla gelmek istediklerini ifade ettiler. Bu da bizim için kıymetli çünkü başta temel amacımız Mersin’i ulusal ve uluslararası düzeyde daha da bilinir kılmak. Buradan da yineliyoruz, Mersin’e gelsinler, bizlerin güler yüzünü bu güzel şehrimizde deneyimlesinler. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu çatının altında bulunmaktan, vizyonumuzu herkese göstermekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.