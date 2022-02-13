Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EMITT Fuarı'nda Mersin rüzgarı esti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını 25. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Mersin rüzgarı estirdi. Büyükşehir Belediyesinin standı 4 gün boyunca yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi ve merakla ziyaret ettiği stant oldu.

EMITT Fuarı'nda Mersin rüzgarı esti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını 25. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Mersin rüzgarı estirdi. Büyükşehir Belediyesinin standı 4 gün boyunca yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi ve merakla ziyaret ettiği stant oldu.
Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 9 Şubat’ta kapılarını aralayan fuarın açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Başkan Seçer, fuarı gezerken birçok katılımcıyı ve belediye başkanını da Mersin standında ağırladı. Mersin standını birçok büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gezgin ve televizyon programı sunucuları, ünlü şef ve aşçılar, gastronomi ve turizm sektörünün önemli isimleri ve turizm meraklıları ziyaret etti. Ziyaretçiler, VR Mersin deneyimi ile tanışırken, Mersin’e ait lezzetleri de tattı. Teknolojik ve yenilikçi bir yapıda hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, birçok ziyaretçinin ilgisini çekti. Standı ziyaret eden bazı katılımcılar, VR Mersin platformunda sanal gerçeklik gözlüğü ile Mersin’in tarihi mekânları başta olmak üzere birçok noktayı gördü.
“Standımızın büyüleyici etkisi bütün katılımcılar tarafından fark edildi”
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, dolu dolu bir fuar geçirdiklerini ifade etti. Mersin standının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Özdülger, “Standımızın büyüleyici etkisi bütün fuar katılımcıları tarafından fark edildi ve kulaktan kulağa yayılarak herkesin ilgi odağı oldu. Deneyim alanlarından çok etkilendiler. Aynı zamanda tabi Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki sunumumuz, duruşumuz, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Mersinimizin bu kalitesini, vizyonunu, güler yüzünü, yaklaşımını da en iyi şekilde ifade ettiğimiz için herkes tarafından fark edildik. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.
Özdülger, katılımcıların yorumlarının ve dönüşlerinin çok olumlu olduğunu da ifade etti. Bu durumun Mersin’in tanınırlığını artırma konusunda önemli olduğuna vurgu yapan Özdülger, “Çok yoğun bir katılım oldu. Çok olumlu dönüşler aldık, sevgiyle, merakla gelmek istediklerini ifade ettiler. Bu da bizim için kıymetli çünkü başta temel amacımız Mersin’i ulusal ve uluslararası düzeyde daha da bilinir kılmak. Buradan da yineliyoruz, Mersin’e gelsinler, bizlerin güler yüzünü bu güzel şehrimizde deneyimlesinler. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu çatının altında bulunmaktan, vizyonumuzu herkese göstermekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır rakımından Torosların zirvesine spor 62 tesiste, 12 ay devam eden spor kurslarına 2 bin öğrenci katılıyor
YEREL HABERLER Sıfır rakımından Torosların zirvesine spor 62 ...
Mersin'in güneşi enerjiye dönüşüyor Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce içme suyu depolarında devreye alınan Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali projesi ile yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç hedefleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl sonuna kadar 134 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz"
YEREL HABERLER Mersin'in güneşi enerjiye dönüşüyor Mersin Büyükşehir ...
Bu kentin bir tarafı yaz, bir tarafı kış Turizm kenti Mersin’de yaz havasının hakim olduğu sahillerde vatandaşlar deniz keyfi yaparken, yüksek kesimlerde ise tam bir kış havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Bu kentin bir tarafı yaz, bir tarafı kış Turizm kenti ...
Mersin'de kar festivali coşkusu Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali’nin ilk günü coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Mersin'de kar festivali coşkusu Mersin'de ilk kez ...
Klimanın sigortası evi yaktı
YEREL HABERLER Klimanın sigortası evi yaktı
Tarsus’ta mantar yetiştirme kursu 250 kişiye yeni iş kapısı açtı
YEREL HABERLER Tarsus’ta mantar yetiştirme kursu 250 kişiye yeni iş ...
Her yerde kaybolan köpeklerini arıyorlar
YEREL HABERLER Her yerde kaybolan köpeklerini arıyorlar
Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı
Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı Törer örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, bir adet uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına ...
Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Sevgililer Gününe hazır
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Sevgililer Gününe ...
Vali Su, Tarsus’ta Hızır Lokması dağıtım etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Vali Su, Tarsus’ta Hızır Lokması dağıtım etkinliğine ...
MSK U14 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER MSK U14 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasına ...
Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım
YEREL HABERLER Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran ...
Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar kar keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı, özel çocuklar ...
Mersin, 14 Şubat için süslendi
YEREL HABERLER Mersin, 14 Şubat için süslendi
Limonun başkentinde yoğun hasat dönemi 60 ülkeye limon ihracatı yapılan ve limonun başkenti sayılan Mersin'in Erdemli ilçesinde dalından depolara kadar giden zahmetli yolda yoğun mesai sürüyor Erdemli’de limon hasadına çalışan bir çok işçi sabah mesaisine belediye tarafından bahçelere gönderilen mobil ekiplerden ulaştırılan çorba ve kahvaltılıkla mesaiye başlıyor Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Limonun yüzde 65'i Erdemlimizde üretiliyor, şuanda hasat mevsimi" "Hasatla uğraşarak çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışan kardeşlerimize çorba ikramında bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Limonun başkentinde yoğun hasat dönemi 60 ülkeye ...
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER 15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını ...
Baraj gölüne attıkları tabancayı dalgıç polisler buldu
YEREL HABERLER Baraj gölüne attıkları tabancayı dalgıç polisler ...
Polis baraj suyunu didik didik edip atılan silahı buldu Polis uygulamasında kaçarken baraja silah attılar
YEREL HABERLER Polis baraj suyunu didik didik edip atılan silahı ...
/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını sonrası açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER /fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını ...
Mersin’in tüm güzellikleri EMITT’te tanıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin’in tüm güzellikleri EMITT’te tanıtılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.