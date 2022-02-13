Akdeniz Belediyesi YKS'ye hazırlanan öğrencileri karla buluşturdu

Akdeniz Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencileri ve eğitmenleri karla buluşturdu.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, metropol binasının 29’uncu katında faaliyete geçen etüt merkezinde, ücretsiz üniversite hazırlık kursu gören öğrencileri karla buluşturdu. Hafta sonu öğrenci ve öğretmenlerin içinde olduğu yaklaşık 100 kişilik ekibi, merkez bina önünden Karboğazı’na uğurlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öğrencilerimizin motive olmaları, başarılarının artması noktasında da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Öğrencilerimizin moral ve motivasyonu bizim için çok önemli”

Geçtiğimiz günlerde yarıyıl tatili sonrası okula başlayan minik öğrencilere, okullarının bahçelerine, Torosların yüksek kesimlerinden tonlarca kar taşıyıp sürpriz yapan Başkan Gültak, bu hafta sonu da onlarca üniversite adayı öğrenciyi Karboğazı’na uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gültak; “Diğer yıllarda olduğu gibi kar mevsiminde, ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilerimize kamyon kamyon kar getirdik. Çocuklarımız, okul bahçelerine döktüğümüz karlarla doyasıya eğlendiler, karla oynama heyecanını yaşadılar. Şimdi de Karboğaz’ı bölgesine öğrencilerimizi öğretmenleri ile birlikte uğurluyoruz. Onların motive olması bizler için çok önemli. Orada çok eğleneceklerinden eminim. Mersin’in de güzelliği bu. Bir yanda denize giriyorsunuz, diğer yanda 1718 derece havayla karşılaşırken, yarım saat sonra kara gidebiliyorsunuz. Cennet Mersinimize ve güzel Akdenizimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her daim yanınızdayım”

Başkan Gültak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak ayakları yere sağlam basan, emin adımlarla ilerleyen, bilimin ışığında güçlü nesiller yetiştirmek zorundayız. Bize düşen gençlerimizi, gerek eğitim gerek de başarı için motivasyon noktasında desteklemektir. Her daim onların yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Karboğazına ulaşan öğrenciler de çok mutlu olduklarını, derslerin ve sınavın stresini üzerlerinden atıp, keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini dile getirerek, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür ettiler. Öğretmen ve öğrenciler, kardan adam yapıp kartopu oynadıkları etkinlikte gönüllerince eğlenip güzel bir gün geçirdiler.

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