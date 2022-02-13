TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pendikspor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Pendikspor'a 31 mağlup oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Serdar Osman Akarsu xx, Mehmet Dura xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Uğur xx (Volkan dk. 46 x), Cengiz xxx (Eren dk. 82 x), Batuhan xxx (Tufan dk. 57 x), Artun xx (Uygar dk. 73 x), Hakan xx, Alperen xx (Özgür dk. 57 x), Gökhan xx, Azad xx, Sefa xx, Erman xx
Pendikspor: Haydar xx, Sertaç xx (Onur dk. 78 x), Doğan xx (Süheyl dk. 78 x), Abdurrahman xx, Serdar Cansu xx, Muhammed xx (Görkem dk. 70 x), Mesut xx, Erhan xx, Gökcan xx (Zahit dk. 70 x), Tarık xx, Taha xxx (Serdar Deliktaş dk. 62 x)
Sarı kartlar: Azad, Erman (Tarsus İdman Yurdu), Doğan, Abdurrahman, Görkem (Pendikspor)
Goller : Batuhan (dk. 19) (Tarsus İdman Yurdu), Taha (dk. 44), Görkem (dk. 83), Onur (dk. 88) (Pendikspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.