Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-

STAT: Tarsus İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz-Uğur (Dk.46 Volkan ), Cengiz (Dk.82 Eren ), Batuhan (Dk.57 Tufan), Artun (Dk.73 Uygar), Hakan, Alperen (Dk.57 ) , Gökhan, Azad, Sefa, Erman

PENDİKSPOR : Haydar- Sertaç(Dk.78 Onur), Doğan (Dk.78 Süheyl), Abdurrahman, Serdar Cansu, Muhammed (Dk.70 Görkem), Mesut, Erhan, Gökcan (Dk.70 Zahit), Tarık, Taha (Dk.62 Serdar Deliktaş)

SARI KARTLAR: Azad, Erman (Tarsus İdman Yurdu), Doğan, Abdurrahman, Görkem (Pendikspor)

GOLLER : Dk. 19 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu), Dk.49 Taha, Dk.83 Görkem, Dk.88 Onur

(Pendikspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Pendikspor'a 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-02-13 15:40:10



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