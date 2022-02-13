Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-
STAT: Tarsus İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz-Uğur (Dk.46 Volkan ), Cengiz (Dk.82 Eren ), Batuhan (Dk.57 Tufan), Artun (Dk.73 Uygar), Hakan, Alperen (Dk.57 ) , Gökhan, Azad, Sefa, Erman
PENDİKSPOR : Haydar- Sertaç(Dk.78 Onur), Doğan (Dk.78 Süheyl), Abdurrahman, Serdar Cansu, Muhammed (Dk.70 Görkem), Mesut, Erhan, Gökcan (Dk.70 Zahit), Tarık, Taha (Dk.62 Serdar Deliktaş)
SARI KARTLAR: Azad, Erman (Tarsus İdman Yurdu), Doğan, Abdurrahman, Görkem (Pendikspor)
GOLLER : Dk. 19 Batuhan (Tarsus İdman Yurdu), Dk.49 Taha, Dk.83 Görkem, Dk.88 Onur
(Pendikspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Pendikspor'a 3-1 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-02-13 15:40:10
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