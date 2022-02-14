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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Sevgililer Günü etkinliği

İHA

Mersin'de Sevgililer Günü etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerin bir noktası da Palm City AVM oldu. Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin iş birliğinde gerçekleşen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AVM’deki etkinlik alanında sahne performansları, dans gösterileri, masal anlatımları ve üretici kadın stantları yer aldı. Çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlenirken çiftler ise spor alanındaki yarışmalarda keyifli vakit geçirdi. Öte yandan AVM’nin koridorlarını nergis kokuları sardı. ‘Sevgililer Günü üretici kadın stantlarında çiçek yetiştiricisi kadınlar, ürünlerini sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin Etkinlik Sorumlusu Burcu Sert,7’den 77’ye herkese uygun etkinlikler hazırladıklarını belirterek, “Sahne performanslarımız çocuklarımıza masal anlatımlarından gönüllü palyaçolarımızın gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerimizle devam etti. Danslar, müzik ve spor yarışmaları oldu. Aynı zamanda ayrı bir alanda da çiçek üreticisi kadınlarımızı bir araya getirdik. Buradaki amacımız sevgiyle üretim yapan tüm kadınları bu anlamda biraz da olsa desteklemekti. Sevgililer Günü’nün en önemli objesi çiçek olduğu için biz de çiçek üreticilerimizle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Etkinliğimiz büyük ilgi gördü” dedi.

“Burada herkes kazanıyor”
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin Organizasyon Sorumlusu Yeşim Özdemir, çiftler için çeşitli yarışmalar düzenlediklerini belirterek, “Burada basketbol, masa tenisi ve badminton branşlarında çiftlerimizi yarıştırıyoruz. Aslında burada kazanan yok, herkes kazanıyor. Çünkü bugün sevgi günü. Palm City AVM’nin de vermiş olduğu hediye çeklerini kazananlara takdim ederek onları ödüllendirmiş oluyoruz. Çok beğeniyorlar” diye konuştu.
2 çocuklu Ali ve Burcu Çetin çifti yarışma sonucunda hediye çeki kazandı. Ali Çetin, “İlginç bir deneyim oldu, güzeldi, eğlendik. Sevgililer Günü’yle ilgili bir mesajım yok. Sevgili eşim yanımda, çocuklarım yanımda. Bunlardan iyi sevgi veya sevgili mi olur?” derken, Burcu Çetin ise “Sevgililer Günü bir gün değil her gündür bence. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Menekşe Özdemir de ‘Sevgililer Günü üretici kadın stantlarından çeşitli çiçekler satın aldı. Küçüklüğünden bu yana nergis ve sümbülü sevdiğini vurgulayan Özdemir, “Bu nergisi eşim bana aldı. Kadınlara destek olsun diye ben de 4 komşuma çiçek aldım. Sevgililer Günü ama sevgi genel bir şey, her zaman, her yerde” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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