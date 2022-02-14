Ziyaretçiler için Sevgililer Gününe özel etkinlikler

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– Mersin’de bir alışveriş merkezinde Sevgililer Gününe özel iki gün boyunca etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen etkinliklerde, ziyaretçiler doyasıya eğleniyor.

Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Sevgililer Gününe özel etkinlikler Mersin Büyükşehir Belediyesi ortaklığında açık hava meydanında gerçekleşti. Sevgililer Günü konseptine uygun oluşturulan etkinlik alanında spor yarışmaları gerçekleştirildi. Kazanan çiftler, sürpriz hediyeler kazandı.

Sevgililer Günü etkinlikleri bugün de 13.0019.00 saatleri arasında devam edecek.

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