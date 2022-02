Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 ayda 2 milyon paket yemek dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mart 2020’den bu yana geçen 22 aylık süreçte 2 milyon paket yemek dağıttı. Aşhanede pişirilen yemekler dar gelirli vatandaşlara ulaştı.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşlara her öğlen sıcacık yemek ulaştıran Büyükşehir, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların da imdadına yetişti. Mart 2020’de talep eden 65 yaş üstü her vatandaşın evine yemek ulaştırmaya başlayan Büyükşehir, aynı ay içerisinde mahalle mutfakları hizmetini de başlattı. Bir yandan öğle saatlerinde yaş almış vatandaşların evine yemek götürülürken, diğer yandan mahalle mutfaklarında 3 çeşit yemek uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekonomik sıkıntıların insanları olumsuz etkilediğini belirterek, “Hayat pahalılığı herkesi ciddi anlamda yordu. İhtiyaç sahibi olmayanlar, ihtiyaç sahibi olmaya başladı. Bugüne kadar kendi yağıyla kavrulan, çalışan, emek eden ama kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdüren insanlar dahi şu anda yaşamını idame ettirmenin çabası içerisinde” dedi.



“Halkın kendi parasını kendisine iade ediyoruz”

Vatandaşlara destek olmak için soğan, patates, ekmek, yemek, çorba gibi hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, “İnsanların buna ihtiyacı var. Binlerce insan bu katkıyı bizden alıyor. Neticede ben bunu bir yardım olarak da görmüyorum. Nihayetinde biz zaten bu insanların kaynaklarını en akılcı şekilde dağıtmak üzere, adaletli şekilde vermek üzere burada bu görevlere geliyoruz. Bir anlamda halkın kendi parasını kendisine iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir, Mersin ve Tarsus’taki aşhanelerinde ürettiği yemeklerle aradan geçen 14 aylık sürecin ardından 12 Mayıs 2021’de 1 milyon yemek üretimine ulaştı. 1 milyonuncu yemek Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katında yaşayan Eşiyok çiftinin evine götürüldü. Büyükşehrin yemek üretimini aralıksız sürdürdüğü şu günlerde ise bu rakam 2 milyon paketi buldu. İçerisinde kavurma, pilav, tatlı, ayran ve ekmeğin bulunduğu 2 milyonuncu paket, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Vahit Batkı’nın sofrasına aş oldu.

Vahit Batkı, Büyükşehrin ürettiği 2 milyonuncu yemeği alırken, “Evime geliyorlar, yemek getiriyorlar. Belediye 2 milyon yemek üretmiş. 2 milyonuncu yemek bana geldi. Teşekkür ediyorum Vahap Bey’e” ifadelerini kullandı.

Tencerelerin aralıksız kaynadığı aşhanenin 2 milyon 1’nci yemeği ise 81 yaşındaki Cevat Kapkin’e ulaştı. Kapkin, “2 milyon 1’nci yemek bana geldi. Çok teşekkür ederim. Daha nice 2 milyonlara, 3 milyonlara. Allah yüz bin kere razı olsun ki belediyem getiriyor bana bunları. Karnımızı doyuruyor. Daha Allah’tan ne isterim? Çok günler geçirdim. Bizi gezmelere götürdü. Hangi belediye gelmiş şimdiye kadar böyle bir şey yapmış” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz ise Mersin ve Tarsus’ta bulunan aşhanelerde yemeklerin hazırlanmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Pandeminin etkili olduğu dönemden beri her vatandaşımıza günlük 3 çeşit yemek sunuyoruz. Bu sayıyı 2 milyona ulaştırmış bulunuyoruz. Biz Mahalle Mutfakları’nda bu yemeğin 3,5 TL’ye satışlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da bu yemeği kronik rahatsızlığı olan, yemek yapamayacak durumda olan dezavantajlı vatandaşlarımızın kapılarına kadar bırakıyoruz. Hijyenik ortamlarda usta aşçılar ve gıda mühendisi kontrolünde bu yemekleri üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.