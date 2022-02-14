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Ziyaretçiler, Sevgililer Günü etkinliklerinde doyasıya eğlendi

İHA

– Mersin'de bir alışveriş merkezi, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzenledi. Alışveriş için gelen ziyaretçiler, etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Ziyaretçiler, Sevgililer Günü etkinliklerinde doyasıya eğlendi

– Mersin’de bir alışveriş merkezi, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzenledi. Alışveriş için gelen ziyaretçiler, etkinliklerde doyasıya eğlendi.
Palm City Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Sevgililer Gününe özel etkinlikler, Mersin Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleşti. Sevgililer Günü konseptine uygun oluşturulan alanda dans performansları, canlı müzik performansları, zumba ve ödüllü spor yarışmaları gibi sanat, spor ve kültür aktiviteleri düzenlendi.
Etkinlikler, alışveriş merkezinde bugün de 13.0019.00 saatleri arasında devam edecek. Etkinlikler kapsamında bugün çiftlerin katılacağı özel yarışmalar, DJ performansları ve dans performansları gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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