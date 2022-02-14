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Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız duruma geldi Orada çalışan personel sayısı ilk başlarda 2-3 bin iken şimdi 20 binlere kadar çıktı Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü Mersin kira ve daire fiyat artışında lider Artık ne ucuz bir kira ne de ucuz bir daire bulunan kentte özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi

İHA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız duruma geldi Orada çalışan personel sayısı ilk başlarda 2-3 bin iken şimdi 20 binlere kadar çıktı Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü Mersin kira ve daire fiyat artışında lider Artık ne ucuz bir kira ne de ucuz bir daire bulunan kentte özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi

Mersin, Türkiye’de ev kiralarında ve daire fiyatlarında en fazla artış yaşayan iller arasında yüzde 127’lik artışla birinci sıraya oturdu. Artık ne ucuz bir kira ne de ucuz bir daire bulunan kentte özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız duruma geldi. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, "Artık o geçmişteki Mersin hayali ortadan kalktı" dedi.
En son Tarsus’ta kurulanla birlikte ikisi devlet, ikisi özel 4 üniversitesinin yanı sıra yurt içinden de sürekli göç alan Mersin’de ev kiraları ve dairi fiyatları tavan yaptı. Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü. Düne kadar gerek satılık gerekse kiralık ev fiyatlarında gıptayla bakılan Mersin’de, bugün artık kiralar 1+1 dairelerde bile 2 bin2 bin 500 lira bandında seyrediyor. Semtine göre 4 bin liraya kadar çıkan kira ücretleri her keseyi zorlarken, özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız duruma geldi. Yapılan araştırmaya göre Mersin, bu fiyatlarla son 1 yılda yüzde 127’lik artış oranıyla Türkiye’nin zam şampiyonu oldu.

"Mersin yüzde 127’lik artışla maalesef birinci sırada yer almıştır"
Kira ve ev fiyatlarındaki artışı İHA muhabirine değerlendiren Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, 2021 yılının herkes için zor geçtiğini belirtti. 2021’de konut fiyatlarının Mersin’de çok yükseldiğini belirterek, "Bunu üzülerek söyleyeceğim, Türkiye genelinde 81 vilayet içinde gerek kira artışında gerek daire satışının fiyat artışında birinci olduk. Yapılan istatistikte yüzde 127 artışla Mersin şu an birinci sırada. Buda bizi ister istemez üzmüş durumda. Biliyorsunuz Mersin geçmişte emekli, cazibe kentiydi. Herkes buraya yerleşmek isterdi. Ancak şimdi inanın o geçmişteki Mersin hayali ortadan kalktı. Ben bunların nedenini birkaç maddede toparlamak istiyorum. Birincisi bu nükleer santralin yapılmasıyla beraber Mersin özelinde ciddi bir konutla ilgili daralmaya doğru gidildi. Bunun sebebi. Orada çalışan personel sayısı ilk başlarda 23 bin iken şimdi 20 binlere kadar çıktı. Bu da ister istemez Silifke, Anamur, işte Aydıncık, Erdemli’ye kadar o bölgedeki dairelerin, o bölgedeki kiralıkların tamamıyla dolmasına, arz ve talep dengesinin oradaki talebe göre artmasıyla beraber bozulmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Çok çarpıcı bir örnek vereyim. Şimdi o bölgeye tayini çıkan memur kardeşimiz ya da okumaya gelen öğrenci kardeşimiz bir kiralık ev bulmaya kalksa şu an orada en kötü daire eşyasız 4 bin lira, eşyalı 67 bin liraya kadar varıyor" diye konuştu.

"56 yıldır Mersin’de çivi dahil çakılmıyor"
Mersin’de belediyelerin bir an önce 5 binlik ve binlik imar planlarını yapması gerektiğini vurgulayan Canpolat, "Bir şehri geliştirmeniz için planlamanız lazım. Planlar bittikten sonra insanların inşaat yapmasına, müteahhitlerin inşaat yapmasına müsaade edersiniz. Maalesef bu durum Mersin’de bir türlü çözülemiyor. Son 56 yıldır Mersin’de çivi dahil çakılamıyor. İmar olmadığı için arsa satamıyoruz. Müteahhitler ev üretemiyor. Bu durumda arz ve talebin dengesini gerçekten ciddi derece de bozuyor. Arz 3 tane, talep 13 tane. Hal böyle olunca da bu ister istemez fiyatlara yansıyor. Şunu çok ciddi bir şekilde söylemek istiyorum. Şu an bir vatandaş ev almaya kalksa 1+1 dairenin temelden fiyatı 500600 bin lira. Yani 2+1, 3+1, 4+1’den hiç bahsetmiyorum. Gerçekten artık birçok kişi için ev almak hayal oldu" şeklinde konuştu.

"Şu anda piyasada satacak daire bulamayacak duruma geldik"
2020 yılının 2021 yılına göre daha iyi geçtiğini vurgulayan Canpolat, "2020 yılında hem faiz oranları düşüktü hem de evlerin fiyatları bu kadar artmamıştı. 2020 yılında Mersin’de 43 bin 496 konut satılmıştı, 2021 yılında ise 41 bin 533 konut satıldı. Geçen yıl yabancılara ise 2 bin 513 konut satışı yapıldı. Tabi fiyat artışlarına dövizdeki yükselmede etkili oldu. 2022 yılının başında artan döviz kuru bizi biraz tedirgin etti ama şimdi stabil seviyede gidiyor. İnsanlar bir yandan yatırım yapayım derken bir yandan da acaba yatırım yaptım da kaybım olur mu? Döviz tekrar yükselir mi? Oradan bir zararım olur mu? Ya da satışını yaptığımız gayrimenkulün fiyatı daha artar mı? Bununla ilgili piyasada bir algı oluştu. Buda bizlere zarar verdi. Bu zararda işlerimizin, protokollerimizin bozulmasına neden oldu. Şu anda piyasada satacak daire bulamayacak noktaya geldik. Zaten Mersin’de kiralık bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Satılıklar da şu anda daha önce 100 tane elinde konut olan meslektaşlarımızda bugün belki 2 elin parmaklarına geçmeyecek kadar var. Umudumuz bir an önce düzelip, haksız yapılan zamlar geri alınır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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