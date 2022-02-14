Mersin'de Toroslar Kar Festivali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Toroslar Kar Festivali

İHA

Mersin'de Toroslar Kar Festivali

Mersin’de ilk kez Toroslar Belediyesi’nce düzenlenen Kar Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi.
İlçenin 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası’nda bulunan festival alanı yamaç paraşütü, voleybol, halat çekme, kardan adam yarışması, buz hokeyi, dans gösterileri ve konserlerle adeta coştu. Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Çukurova bölgesinden yoğun katılımın olduğu festivalde 7’den 70’e herkes, Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde snowboard yaptı ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festival alanında vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Festivali organize etmesinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden vatandaşlar, festivalin devamını diledi.
Türkmen vatandaşların da katıldığı festivalde Yılmaz, hemşehrileriyle kar üstünde halay çekti, coşkuya ortak oldu. Festivalde çocuklar ve gençler kadar büyükler de doyasıya eğlendi, kartopu oynadı. Festival sabahında vatandaşlar, Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesince çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar, sucuk ekmek yiyerek gün boyu festivalin tadını çıkardı.

Bir ömür boyu mutluluğa kar üstünde 'evet' dediler
Başkan Yılmaz, nikahlarını kıymaları için başvuru yapan Yeliz Sadı ve Mehmet Arslan çiftinin nikahını ise kar üstünde kıydı. Bir ömür mutluluğa Toroslar’ın zirvesinde “evet” diyen çiftin şahitleri ise festival alanında bulunan binlerce kişi oldu. Başkan Yılmaz, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.
Bu mutlu günlerini güzel bir anıya dönüştüren Yılmaz’a teşekkür eden genç çift ise nikahlarının kıyılmasının ardından iki beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı ve ilk danslarını yine binlerce kişinin alkışlarıyla yaptı.
Dev Türk bayrağının işlendiği festival alanında kampçılar ve yamaç paraşütü pilotları da yerini aldı. Yamaç paraşütleri, Toroslar’ın semalarını süslerken, Arslanköylü pilot Ahmet Ersoy da gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı. Pilotlar, beyaza bürünen doğanın ve rüzgarın tadını çıkardı.
14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan sürpriz temalar, fotoğraf karelerini süslerken festival alanında belediye ekipleri tarafından özenle yapılan kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile de yoğun ilgi gördü. Tahta tahterevalli ve Sevgililer Günü temasıyla süslenen salıncaklar da çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerin de yoğun ilgisini gördü ve herkesi eski günlere götürdü.
Bölge esnafı ve Arslanköylü vatandaşlar, açılan stantlarda yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesi’nin TORTEK kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile ürettikleri ürünlerini sergileme imkanı buldu.
Festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyurdu.

"Kar festivalimiz Türkiye'de yeni bir markadır"
Başkan Yılmaz, festivale yoğun ilgi gösteren ve sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, festival ile Mersin'de kış turizmi konusunda bir çığır açtıklarını söyledi.
Yılmaz, "Bu festival, birlik ve beraberlik içinde yapılmış ve başarılı olmuş bir çalışma. Mersin’de ve Çukurova bölgesinde iki yıl önce ilkini düzenlemiştik. Bölgemizde, bu konseptte yapılan başka festival yok. Siz değerli hemşehrilerimiz de festivali çok sevdiniz. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle çalışarak daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde yapılan araştırmada Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında Türkiye’nin en başarılı 3. ilçe belediye başkanı seçildik. Bu başarıda gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız bu iş, ekibimizle birlikte bir takım oyunu. Biz, 11 kişilik bir takımız. Bu takımın 12’ncisi sizlersiniz. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kar Festivalimiz ile bölgemize, kentimize bir değer kattık. Türkiye çapında yeni bir marka oluşturduk. Arslanköylü hemşehrilerimize de festivalimize sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ve hep beraber daha çok çalışacağız. Kentimizi daha da kalkındıracağız” şeklinde konuştu.
Yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarını vurgulayan Yılmaz, "Sizlerin yüzü gülüyor, çocuklarımızın yüzü gülüyor. Sizler mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Festivalimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, güzellik arıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın neresinde vatandaşımızın faydasına olan bir güzellik varsa bunu almak, getirmek görevimiz. Bu çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım” ifadelerini kullandı.
Katılımcılardan çektikleri fotoğrafı, ToroslarKarFest etiketiyle sosyal medyada paylaşmalarını da isteyen Yılmaz, "Bu güzelliği, birliğimizi ve beraberliğimiz herkes görsün. Beraber oluşturduğumuz bu yeni markayı tüm Türkiye ve dünya görsün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız duruma geldi Orada çalışan personel sayısı ilk başlarda 2-3 bin iken şimdi 20 binlere kadar çıktı Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü Mersin kira ve daire fiyat artışında lider Artık ne ucuz bir kira ne de ucuz bir daire bulunan kentte özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde ev bulmak bile ...
Tarsus Yeryüzü Pazarına ilgi yoğun
YEREL HABERLER Tarsus Yeryüzü Pazarına ilgi yoğun
Jandarma ve emniyet personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ve emniyet personeline trafik eğitimi
Nektarin ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Nektarin ağaçları çiçek açtı
Özdemir: “KDV indirimi tüketiciye nefes aldıracak, ticareti canlandıracak”
YEREL HABERLER Özdemir: “KDV indirimi tüketiciye nefes aldıracak, ...
Mersin Büyükşehir MSK takımlarından çifte galibiyet
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir MSK takımlarından çifte galibiyet
Mersin'de 10 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 10 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele ...
MDOB, Mersinlileri ‘A Capella’ konseriyle buluşturacak
YEREL HABERLER MDOB, Mersinlileri ‘A Capella’ konseriyle ...
Yorgan dükkanı alev alev yandı
YEREL HABERLER Yorgan dükkanı alev alev yandı
Ziyaretçiler, Sevgililer Günü etkinliklerinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Ziyaretçiler, Sevgililer Günü etkinliklerinde ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 ayda 2 milyon paket yemek dağıttı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 ayda 2 milyon paket ...
Ziyaretçiler için Sevgililer Gününe özel etkinlikler
YEREL HABERLER Ziyaretçiler için Sevgililer Gününe özel etkinlikler
Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ...
Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız ...
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona ...
Zaman tüneli gibi koleksiyon Bu koleksiyonda Steve McQueen’in motosikleti de var Züğürt Ağa’nın tartısı da Mersinli iş insanı Oktay Dal, siyah-beyaz fotoğraflarda gördüğü babasının kullandığı mobilet ve çakmak gazı dolum aletinden yola çıkarak bir yılda binlerce nostaljik eşya topladı Binlerce ürünün bir bölümünün sergilendiği depodaki koleksiyon adeta tarihe yolculuk yaptırırken, orta yaş ve üzeri insanları da çocukluk yıllarına götüren bir zaman tünelinde gezdiriyor Koleksiyoner Dal’ın hedefi, bir müze kurarak gelirini sokakta ve hapishanede büyümek zorunda kalan çocuklara harcamak
YEREL HABERLER Zaman tüneli gibi koleksiyon Bu koleksiyonda Steve ...
Mersin'de Sevgililer Günü etkinliği
YEREL HABERLER Mersin'de Sevgililer Günü etkinliği
Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e ...
Hünerli eller lösemili çocuklar için ördü
YEREL HABERLER Hünerli eller lösemili çocuklar için ördü
Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3
Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor Futbol: 1-3
Toroslar 'Kaf Festivali' ile renklendi Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Toroslar Kar Festivali', ikinci gün gerçekleştirilen bir birinden güzel etkinliklerle sona erdi
YEREL HABERLER Toroslar 'Kaf Festivali' ile renklendi Mersin'in ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pendikspor: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pendikspor: 3
Akdeniz Belediyesi YKS'ye hazırlanan öğrencileri karla buluşturdu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi YKS'ye hazırlanan öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.