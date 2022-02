AK Parti Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Akdeniz Belediyesinin çalışmalarını inceledi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bir araya gelerek, belediyenin çalışmalarını inceledi. Belediyenin projelerini beğenen Yanılmaz, Başkan Gültak’ı kutladı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz; Akdeniz Belediyesinin simülatörlü liman vinç operatörlüğü kursu verdiği eğitim merkezi ile üniversite öğrencilerine ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Yanılmaz, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve beraberlerindeki heyetle birlikte, Akdeniz Belediyesini ziyareti öncesinde Başkan Mustafa Gültak ile birlikte, Akdeniz Belediyesinin hayata geçirdiği, Akdeniz Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi kapsamında başlatılan simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi ziyaret etti. Yanılmaz, burada uzmanlar gözetiminde eğitim alan gençleri bir süre izleyip bilgi aldı, gençlerle sohbet ederek başarılar diledi.



“Simülatörlü eğitim Türkiye’de ilk”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı merkezde verilen eğitim hakkında yaptığı bilgilendirmede, Çukurova Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında desteklenen proje ile Türkiye’de yine bir ilke imza attıklarının altını çizdi. Gültak, “Kursiyerlerimiz 40 saat boyunca teorik, 100 saat boyunca da pratik eğitimler alacak. Kursiyerlerimiz, son günlerde gündeme gelen metaverse evrenine bu eğitimle giriş yaptılar adeta. Eğitimleri uzmanlar veriyor. 100 saatin sonunda da cihaz, kursiyerin bu işi yapıp yapamayacağını gösteriyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyor. Buradan toplam 80 öğrencimiz mezun olacak. Tahmin ediyorum 30 ila 35 kişi arasındaki kursiyerimize de Mersin Uluslararası Liman İşletmesi istihdam sağlayacak. İstanbul ve Samsun gibi diğer birçok limanımızda da buna büyük ihtiyaç var. Yüksek bir maaşla da çalışıyorlar. Kişi, eğer İngilizce de bilirse dünyanın her tarafında bu işi yapabilecek” dedi.



“Akdeniz’de gençler yararına uygulanan projeler dolayısıyla teşekkür ediyorum”

Yanılmaz, Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi ile Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan Autocad ve 3Ds Max, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Ön Muhasebe ile Halkla İlişkiler alanlarında 72 kursiyerin katıldığı ve 6 ay sürecek eğitimi aldığı merkezine de ziyaret etti, kurslar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Yanılmaz, Akdeniz Belediyesinin üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yararına hizmete açtığı, ücretsiz hazırlık kursları verilen Metropol Gökdelen binasının 29’uncu katındaki etüt merkezini de gezerek yetkililerden bilgi aldı ve üniversite sınavına hazırlanan gençler ve öğretmenleri ile sohbet etti, sınavda başarılar diledi.



Yanılmaz, belediyeyi ziyaretinde telefon açıp bir vatandaş ile bizzat görüştü

Başkan Yardımcısı Yanılmaz, gün içerisinde Akdeniz Belediyesini de ziyaret ederek görevli personelle sohbet edip, sundukları hizmet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çağrı Merkezini de ziyaret eden Yanılmaz, internet üzerinden belediyeye ulaşıp ikiz doğan bebekleri için hoş geldin bebek çantası talep eden ve bu talebi karşılanan bir anneyi telefon ile arayıp görüştü ve tebrik etti.

Belediyede bir değerlendirme yapan Yanılmaz, belediyenin hayata kattığı birçok hizmet, proje ve çalışmayı yerinde görme ve inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Yanılmaz, “Akdeniz Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Gençler yararına yaptığı projeler nedeniyle de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyeye girişte de gördüm ki, halkla ilişkiler konusunda da çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. AK Parti yerel yönetimler anlayışında, vatandaş odaklı çalışma birinci sırayı alır. Vatandaş memnuniyeti esastır. Akdeniz Belediye Başkanımızı tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Her kesime dokunan hizmet ve projelerimiz devam edecek”

Başkan Gültak da Akdeniz Belediyesi olarak başta gençler ve kadınlar olmak üzere, Akdeniz’de her kesime ve hayatın her alanına dokunan hizmet ve projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Gültak, “İlk hedefimiz, inşallah 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmek; daha sonra 2024’te Akdeniz Belediyesinde kalıcı olmak ve diğer belediyeleri de kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

