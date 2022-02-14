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Metro için istenilen 2 milyar 490 milyon liralık borçlanma yetkisi reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "600 milyonu basacak darphanem olsa bu kadar nefes tüketmem"

İHA

Metro için istenilen 2 milyar 490 milyon liralık borçlanma yetkisi reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "600 milyonu basacak darphanem olsa bu kadar nefes tüketmem"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, 'metro projesi' için talep ettiği 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık borçlanma yetkisi talebi, Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri tarafından reddedildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılı Şubat Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin en önemli gündem maddelerinden birini Başkan Seçer’in 'metro projesi' için borçlanma yetkisi talebi oluşturdu.

“İmzadan çıkmadığı için metroyla ilgili daha bir delikli kuruş dahi borçlanmadık”
Bazı meclis üyelerinin şerh koyduğu borçlanma yetkisi talebi ile ilgili konuşan Başkan Seçer, “Önce şu yanlışı düzeltelim; biz bugün belediye meclisinden borçlanma yetkisi istiyoruz, borçlanmıyoruz çünkü borçlanamıyoruz. 900 milyon TL borçlanma yetkisi 16 Ağustos 2021 tarihinde tarafıma verildi. Aradan 6 ay geçti, ben hala borçlanamadım. Neden borçlanmadım? Çünkü işler meclisin bana borçlanma yetkisi vermesi ile bitmiyor. Bunun Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığında bir onay süresi var. Ardından Hazinede onay süresi var. Dolayısıyla şu anda oradan, imzadan çıkmadığı için belediyemiz metroyla ilgili daha bir delikli kuruş dahi borçlanmadı. Bir kere bu yanlışı düzeltelim. ‘900 milyon TL borç verdik hele bunu bir tüketin, ondan sonra yeni krediye bakarız’. Tekrar söylüyorum; biz onu daha kullanamadık ki tüketelim” dedi.
“Bugün bu yetkiyi alsam dahi en iyi ihtimal gelecek sene bu parayı kullanabilirim”
Borçlanma yetkisi talebinin nedenini de açıklayan Başkan Seçer, sürecin aylarca devam ettiğini ifade etti. Seçer, şunları söyledi: “6 ay imzadan zor çıkıyor. Bana verilen söz gereği söylüyorum; bu hafta Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanından Hazine’ye gelecek ve vakit geçirilmeden imzalanacağı yönünde. 6 ay önce ile bugünü konuşuyoruz. 6 ay geçmiş. Şu anda ben zaten o borçlanma yetkisini isterken gerekçemde var bono ihraç edeceğim. Bu süre de minimum 4 ayımı alacak. 6 aydan önce de olacağını düşünmüyorum. 6 ay geçti. 6 ay da eğer bu hafta alırsam; imzayı aldım, bono satışı yaptım ya da dış kredi ise bugünkü istediğim teklifte olduğu gibi finansman arayışına çıktım. Bir 6 ay da böyle gidiyor, 1 yıl. Yani bugün bu yetkiyi alsam dahi en iyi ihtimal gelecek sene bu zamanlar 2 milyar 400 milyon liradan para kullanmaya başlayabilirim. Yani bu çalışma 12 ay sonra her şey normal giderse kullanacağım parayla ilgili bir yetki talebidir."

“Bu bir vizyon projesi, günahtır yapmayın”
Metro projesinin ihale ve sözleşme sürecini anlatan Seçer, 19 Ekim 2021’de sözleşmeyi yaptıktan 15 gün sonra yer teslimi yapıldığını söyledi. Seçer, “Yani 3.5 ay önce. O günden bugüne kadar harcanan para 100 milyonu geçti. Şantiyeler kuruluyor, bir de şu var metro dediğiniz yer altında TBM’ler deler gider ya da açkapa yapacaksınız, o inşaat tamam. Ama asıl TBM’in yapımı, yani o yer altından tüneli açacak matkabın, bunların siparişi, kaporası, yapacağınız istasyonların uygulama projeleri hepsi yapıldı, şu anda hazır. Mart ayında 3 Ocak’tan başlıyoruz Koruma Kurulunun kararına göre. Gar istasyonu ve Marina kavşağından batıya doğru da açkapaya başlıyoruz Fuar kavşağına doğru. Yani bu çalışmalar devam ediyor. Hepiniz inşaat işini bilirsiniz. Para varsa inşaat devam eder. Matkabı yerin altına koyduk yani TBM’i, çalışmaya başladı. Günde 20 metre yer kazarak gidiyor. Arkadaşlar hak edişleri ödemezseniz o durmaz. Durduğu noktada olmaz, proje başarısız olur. Bu bir vizyon projesi, günahtır yapmayın” diye konuştu.

“Borçlanma yetkisi önümüzü açar”
Metronun inşaatı için ön hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Seçer, müteahhidin şu ana kadar hak ediş yapmadığının bilgisini paylaşarak, şunları söyledi: “Yani işin özü şu; bu anlamda bizim yer teslimimiz 19 Ekim’de başladı ve ön hazırlıklar tamamlandı. Mart ayı ile beraber muazzam bir inşaat süreci başlıyor ve hak edişler peş peşe gelecek. Müteahhit 100 milyon harcamış bugüne kadar bekliyor, hak ediş yapmadı. Hak ediş yapması lazım. Para ödememiz lazım bu insana. Bakın daha 900 milyondan bir habbe para gelmemiş. Daha 6 ay sonra gelecek diyorum. Bir miktar kendi öz kaynaklarımdan ödeyeceğim. Zaten bu yatırım toplamda inşaatı 4 milyar TL. Sadece inşaatı. Vagon, diğer müştemilatını saymıyorum. Bunun 600 milyonunu biz öz kaynaktan zaten ödeyeceğiz, yüzde 15’ini. Geri kalan 3 milyar 389 milyonunu borçlanacağız. 900’ünün yetkisini aldık, henüz kullanamadık. Kalanı da şimdiden alalım, gidip masaya oturalım, pazarlık edelim."
Projenin gecikmeden ve Mersin halkını zorlamadan gerçekleşmesi için meclisin desteğini istediklerini belirten Seçer, “Geri kalan süreçleri de biz tabi ki kovalayacağız ve herhangi bir aksilik olmasın diye de gece gündüz hassasiyetle konunun üzerinde olacağız” dedi.

“600 milyonu basacak darphanem olsa, hiç burada bu kadar nefes tüketmem”
Bir meclis üyesinin, 900 milyonluk kredi ve 600 milyonluk öz sermaye birleştirildiğinde 5 kilometrelik inşaatı gerçekleştirebilecekleri iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, “600 milyonu basacak darphanem olsa hiç burada bu kadar nefes tüketmem zaten. Benim darphanem yok. Yani o kadar çok basit bir hesap üzerinden gidiyorsunuz ki, bunun gerçekle alakası yok" ifadelerini kullandı.

“Mersin bu projeye inanıyor”
Bazı meclis üyelerinin borçlanma yetkisi için erken davranıldığı yönündeki iddiaları üzerine Başkan Seçer, konuyu örnekler vererek anlattı. Seçer, “10 katlı apartman yapıyorsun. 10 milyon lira para harcayacaksın. Cebinde 1 milyon lira var. Hele bir başlayalım. Bismillah, başladık. İyi başladın da 2 yılda apartmanı bitireceksin. Bir ay geçti, para bitti. Tedbirini almamışsın ne olur inşaat? Usta parasını almazsa tuğla üzerine tuğla koymaz, betoncu beton göndermez, çimentocu, demirci satış yapmaz, işçi çalışmaz. Adam nasıl çalışsın müteahhit? Müteahhit kendini garantide görecek. 900 milyon çıkmak üzere. Başkan meclisten onayı aldı. Demek ki işler yürüyor. Mersin bu projeye inanıyor. Siz herkesi demoralize ediyorsunuz. Anlamıyorum yani. Bana, ‘erken başkan’ diyorsanız, ikna oldum. Ne zaman, o zaman getireyim? Bana onu söyleyin. Nakit akışını da söyleyin” dedi.
Seçer’in 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebi, Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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