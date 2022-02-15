Mezitli'de sahil ve parklara yaz bakımı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, yağışlı havaların sona ermesiyle birlikte sahil ve parklarda yaz bakımı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Mevcut bisiklet yollarının bakım ve onarımı yapılarak, bisiklet severler için daha konforlu hale getiriliyor, yaz hazırlıkları tamamlanıyor. Sahil boyunca dört koldan çalışmalarını sürdüren ekipler, yollarda düzenleme yapıyor, bank ve çöp kovaları yerleştiriyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte güneşin tadını çıkarmak isteyen ilçe sakinlerinin sahillere ve parklara akın ettiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşe Tarhan, “Mezitli sahillerimizde yaza hazırlık çalışmalarımıza başladık. Havaların güzel gitmesiyle birlikte vatandaşlarımız yoğun şekilde bisiklete binmek, yürüyüş ve spor yapmak için sahillerimize akın ediyor. Ekiplerimiz, sahillerimizi ve parklarımızı, halkımızın en iyi şekilde yararlanabilmesi için hazırlamaya başladı. Türkiye’nin hatta dünyanın en güzel sahillerinden birisi olan sahillerimizden halkımızın en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışıyoruz. Gerekli bakım ve onarımın yanında çöp kovaları ve oyun gruplarını yenileyerek kullanıma sunuyoruz. Tüm ekiplerimize verdikleri emekler için teşekkürlerimizi sunarken, halkımızdan da yapılan bu hizmetlere sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.