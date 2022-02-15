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Jandarmadan kan bağışı desteği

İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarmadan kan bağışı desteği

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay‘a kan bağışında bulundu.
Kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası için İl Jandarma Komutanlığında kan bağışı standı kuruldu.
Jandarma personelinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 142 ünite kan bağışı yapıldı. Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan Jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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