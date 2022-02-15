Başkan Gültak, meclis üyelerine projeleri anlattı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis üyeleri ile birlikte simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin meclis üyelerine, simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs projelerini anlattı. Gültak, meclis üyeleri ile birlikte projelerin gerçekleştirildiği merkezleri gezdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, meclis üyeleri ile birlikte Akdeniz Lojistik Mesleki Eğitim Projesi kapsamında başlatılan simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, birkaç hafta önce ziyarete açılan Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi ile Metropol Gökdelen binası 29’uncu katında, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti. Gültak, her merkezde meclis üyelerine hayata geçirdikleri söz konusu projeleri ayrıntılarıyla anlattı.



“Simülatör destekli ve sertifikalı liman vinç operatörlüğü eğitimi veren ilk belediyeyiz”

Akdeniz Belediyesinin yürüttüğü Lojistik Mesleki Eğitim Projesinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Çukurova Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yer aldığını belirten Gültak, “Yaklaşık 4,5 milyon liralık hibe bir proje. İki etaptan oluşan projenin ilk etabı zemin kattaki lojistik alan. Limanda yüksek vinçleri kullanacak gençleri simülatör desteğiyle eğitiyoruz. Kurs bitince sertifika alacaklar. Yabancı dilleri olması halinde dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Türkiye’de simülatör destekli ve sertifikalı liman vinç operatörlüğü eğitimi veren ilk belediyeyiz. Ülkemizde bunun başka bir örneği yok. Daha çok bu işler alaylı yapılıyordu ama ilk kez bilimsel şekilde yapılıyor. 80 kursiyerimiz 40 saat pratik, 100 saat de cihaz üzerinde eğitim görecekler. Bitirdiklerinde de devasa vinçleri kullanabilecek tecrübeli elemanlar olacaklar” diye konuştu.



“Kurslarımız, iş dünyasının en çok talep ettiği meslekler belirlenip açıldı”

Merkezin ikinci katındaki Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi kapsamında verilen eğitimlerle ilgili de bilgi veren Gültak, buradaki kursların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce iş insanları, sanayiciler ve organize sanayi bölgelerini kapsayan anket sonucu en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenip verildiğini anlattı. Gültak, “Biz de anket sonucu en çok ihtiyaç olduğu belirlenen Autocad ve 3Ds Max, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Ön Muhasebe ile Halkla İlişkiler mesleklerini seçtik. Bu alanlarda 72 kursiyerin katıldığı eğitimler 6 ay sürecek. Bu eğitimleri bitiren kursiyerlerimizin hızlı bir şekilde serbest piyasada iş bulmalarını hedefliyoruz” dedi.



“Geçmişte Akdeniz’de yapılmayan işler bunlar”

Proje ortaklarına teşekkür eden Gültak, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Onların himayelerinde ve bakanlarımızın verdiği desteklerle 1 lira dahi harcamadan bu hibe projeleri Akdeniz ilçemizde yaşayan insanlarımız için hayata geçirmiş olduk. Bugün, farklı siyasi partilerden meclis üyelerimizle birlikte bu merkezlerimizi ziyaret ettik. Projeleri çok beğendiklerini ve memnun kaldıklarını söylemeliyim, çünkü geçmişte Akdeniz ilçemizde yapılmayan proje ve işler bunlar” ifadelerini kullandı.



Gençleri üniversite sınavına hazırlayan etüt merkezini ziyaret

Başkan Gültak ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Akdeniz Belediyesi tarafından Metropol Gökdelen binasının 29’uncu katında hizmete açılan, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti. Gültak, eğitim sürecine büyük önem verdiklerinin altını çizdi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan gençlere imkan sunmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Kursa katılan gençlerle sohbet eden Başkan Gültak ve meclis üyeleri, hayal ettikleri üniversite ve bölümleri kazanmaları için çok çalışmalarını, böylelikle hem ailelerini hem de kendilerini gururlandırmalarını istedi.



“Vatandaşlarımızı İz Bırakanlar Müzesine bekliyoruz”

Gültak, meclis üyeleri ile birlikte İz Bırakanlar Müzesini de gezdi. Gültak, “Burası 8 odalı tarihi bir Mersin Evi idi ama yanmış, yıkılmış harabeye dönmüştü. Şimdi ise yeniden hayat buldu ve şehrimizin tam ortasında bir müze haline geldi. İnsanlarımızın rahatlıkla gelip gezebileceği, çaylarını kahvelerini içebilecekleri butik bir alan. Mersin deyince akla gelebilecek birçok tarihi kişilik, siyasetçi, yazar, sanatçı ve sporcular burada. Mersin’i tanımak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Güzel bir müze ortaya çıktı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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