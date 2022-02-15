Başkan Gültak, meclis üyelerine projeleri anlattı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis üyeleri ile birlikte simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, meclis üyelerine projeleri anlattı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis üyeleri ile birlikte simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti

İHA

Başkan Gültak, meclis üyelerine projeleri anlattı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis üyeleri ile birlikte simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin meclis üyelerine, simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi, Mersin’e İz Bırakanlar Müzesini ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs projelerini anlattı. Gültak, meclis üyeleri ile birlikte projelerin gerçekleştirildiği merkezleri gezdi.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, meclis üyeleri ile birlikte Akdeniz Lojistik Mesleki Eğitim Projesi kapsamında başlatılan simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi verilen merkezi, birkaç hafta önce ziyarete açılan Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi ile Metropol Gökdelen binası 29’uncu katında, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti. Gültak, her merkezde meclis üyelerine hayata geçirdikleri söz konusu projeleri ayrıntılarıyla anlattı.

“Simülatör destekli ve sertifikalı liman vinç operatörlüğü eğitimi veren ilk belediyeyiz”
Akdeniz Belediyesinin yürüttüğü Lojistik Mesleki Eğitim Projesinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Çukurova Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yer aldığını belirten Gültak, “Yaklaşık 4,5 milyon liralık hibe bir proje. İki etaptan oluşan projenin ilk etabı zemin kattaki lojistik alan. Limanda yüksek vinçleri kullanacak gençleri simülatör desteğiyle eğitiyoruz. Kurs bitince sertifika alacaklar. Yabancı dilleri olması halinde dünyanın her yerinde iş bulabilecekler. Türkiye’de simülatör destekli ve sertifikalı liman vinç operatörlüğü eğitimi veren ilk belediyeyiz. Ülkemizde bunun başka bir örneği yok. Daha çok bu işler alaylı yapılıyordu ama ilk kez bilimsel şekilde yapılıyor. 80 kursiyerimiz 40 saat pratik, 100 saat de cihaz üzerinde eğitim görecekler. Bitirdiklerinde de devasa vinçleri kullanabilecek tecrübeli elemanlar olacaklar” diye konuştu.

“Kurslarımız, iş dünyasının en çok talep ettiği meslekler belirlenip açıldı”
Merkezin ikinci katındaki Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi kapsamında verilen eğitimlerle ilgili de bilgi veren Gültak, buradaki kursların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce iş insanları, sanayiciler ve organize sanayi bölgelerini kapsayan anket sonucu en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenip verildiğini anlattı. Gültak, “Biz de anket sonucu en çok ihtiyaç olduğu belirlenen Autocad ve 3Ds Max, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Ön Muhasebe ile Halkla İlişkiler mesleklerini seçtik. Bu alanlarda 72 kursiyerin katıldığı eğitimler 6 ay sürecek. Bu eğitimleri bitiren kursiyerlerimizin hızlı bir şekilde serbest piyasada iş bulmalarını hedefliyoruz” dedi.

“Geçmişte Akdeniz’de yapılmayan işler bunlar”
Proje ortaklarına teşekkür eden Gültak, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Onların himayelerinde ve bakanlarımızın verdiği desteklerle 1 lira dahi harcamadan bu hibe projeleri Akdeniz ilçemizde yaşayan insanlarımız için hayata geçirmiş olduk. Bugün, farklı siyasi partilerden meclis üyelerimizle birlikte bu merkezlerimizi ziyaret ettik. Projeleri çok beğendiklerini ve memnun kaldıklarını söylemeliyim, çünkü geçmişte Akdeniz ilçemizde yapılmayan proje ve işler bunlar” ifadelerini kullandı.

Gençleri üniversite sınavına hazırlayan etüt merkezini ziyaret
Başkan Gültak ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Akdeniz Belediyesi tarafından Metropol Gökdelen binasının 29’uncu katında hizmete açılan, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs verilen etüt merkezini ziyaret etti. Gültak, eğitim sürecine büyük önem verdiklerinin altını çizdi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan gençlere imkan sunmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Kursa katılan gençlerle sohbet eden Başkan Gültak ve meclis üyeleri, hayal ettikleri üniversite ve bölümleri kazanmaları için çok çalışmalarını, böylelikle hem ailelerini hem de kendilerini gururlandırmalarını istedi.

“Vatandaşlarımızı İz Bırakanlar Müzesine bekliyoruz”
Gültak, meclis üyeleri ile birlikte İz Bırakanlar Müzesini de gezdi. Gültak, “Burası 8 odalı tarihi bir Mersin Evi idi ama yanmış, yıkılmış harabeye dönmüştü. Şimdi ise yeniden hayat buldu ve şehrimizin tam ortasında bir müze haline geldi. İnsanlarımızın rahatlıkla gelip gezebileceği, çaylarını kahvelerini içebilecekleri butik bir alan. Mersin deyince akla gelebilecek birçok tarihi kişilik, siyasetçi, yazar, sanatçı ve sporcular burada. Mersin’i tanımak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Güzel bir müze ortaya çıktı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki yerel gazeteye art arda saldırı CHP Gençlik Kolları üyesi oldukları öne sürülen saldırganlar, gazete çalışanlarının üzerine boya döküp, yumurta yağmuruna tuttu Dün, maskeli bir grubun sözlü saldırısına maruz kalan gazete çalışanları bugün de onlarca kişinin fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Mersin'deki yerel gazeteye art arda saldırı CHP ...
Toroslar'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması ...
BonaBant sessiz bant üretimine başladı
YEREL HABERLER BonaBant sessiz bant üretimine başladı
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Kıbrıs açıklarında durdurulan bir balıkçı teknesinde, İtalya'ya gitmeye çalışan 334 göçmen yakalanırken, teknenin üst güvertesinden düşen Suriye uyruklu bir göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu Sahil ...
Mersin'de marketlerde KDV denetimi Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde yüzde 8’lik KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesinin ardından indirimin ürünlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan zincir marketleri denetledi
YEREL HABERLER Mersin'de marketlerde KDV denetimi Akdeniz Belediyesi ...
Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi ...
Jandarmadan kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Jandarmadan kan bağışı desteği
Mezitli'de sahil ve parklara yaz bakımı
YEREL HABERLER Mezitli'de sahil ve parklara yaz bakımı
Emniyet personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Emniyet personeline trafik eğitimi
Geleceğin bilim insanları atölyelerde yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin bilim insanları atölyelerde yetişiyor
Çamlıyayla'da köprü ayakları güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da köprü ayakları güçlendiriliyor
'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, damızlıklarla çoğalıyor
YEREL HABERLER 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, ...
Mersin'de 'Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu ...
MGC'den yerel gazeteye yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER MGC'den yerel gazeteye yapılan saldırıya kınama
Örtü altı kırmızı biber üreticisini güldürdü Mersin’de örtü altında kırmızı biber yetiştirerek turfanda hasat eden üreticiler tatlısını 12, acısını ise 15 TL’den satışa sunarak ekonomik olarak kazanç sağlarken, aynı ürünlerin manavlarda 25 TL’den, marketlerde ise 300 gramı 8 lira 95 kuruştan müşteriye sunulması dikkat çekti Emekli olduktan sonra da çalışmaya ara vermeyen Keskin çifti, bin 600 metrekarelik serasında sezonda 10'dan fazla ürün elde ederek 150 bin TL kazanç bekliyor
YEREL HABERLER Örtü altı kırmızı biber üreticisini ...
Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme anı kamerada Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, o anlara ait hem yeni görüntüler hem de kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Can pazarı yaşanmıştı... Otomobilin su kanalına düşme ...
Maskeli gruptan yerel gazete önünde haber tepkisi
YEREL HABERLER Maskeli gruptan yerel gazete önünde haber tepkisi
Metro için istenilen 2 milyar 490 milyon liralık borçlanma yetkisi reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "600 milyonu basacak darphanem olsa bu kadar nefes tüketmem"
YEREL HABERLER Metro için istenilen 2 milyar 490 milyon liralık ...
Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı
Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kanala uçtu, çevredekiler kurtardı
AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"
YEREL HABERLER AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden ...
Başkan Seçer: “Değiştirilen su sayaçlarının bedeli taksitlendirilecek” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, 0-2 yıllık sayaçlar için bedel ödenmeyeceğini, 7 yıla kadar olanlar için 119,77 TL, 7 yıl üzerindekiler için ise 239,54 TL ücret alınacağını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Değiştirilen su sayaçlarının bedeli ...
AK Parti Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Akdeniz Belediyesinin çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Akdeniz ...
Su kanalında can pazarı... Otomobil kanala uçtu, herkes yardıma koştu Mersin'de araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Su kanalında can pazarı... Otomobil kanala uçtu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.