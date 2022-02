Şeffaf plaklarla kimse fark etmeden dişleriniz düzelsin

Diş Hekimi Veysel Çeçen, şeffaf plaklar sayesinde kimseler fark etmeden diş bozukluklarının düzeltilebileceğini söyledi.

Özellikle pratik kullanımı ve sökülüp takılabilmesiyle hastaya kolaylık sağlayan şeffaf plak uygulaması, diş teline oranla daha estetik görünümü sayesinde üst yaş gurubu tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı. Son yıllardaki gelişmelerle birlikte artık şeffaf plakların neredeyse her vakaya kullanılabilir hale geldiğini söyleyen Diş Hekimi Veysel Çeçen, "Ağrılı bir süreç değil. Yemek yerken çıkarılıyor ve istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Şeffaf olduğu için fark edilmiyorlar, ancak önemli günler ve toplantılarda çıkarma opsiyonu da var. Tedavi sırasında haftalık (15 günde) olarak değişebilen şeffaf plaklar kullanıyoruz. Her plakta 0.25 mm’lik hareket oluyor" dedi.

Şeffaf plak tedavi süresinin ortalama 8 ay olduğunu, ancak bu sürenin kişinin yaşına ve özel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Çeçen, "Her vaka farklıdır, bu nedenle dişler incelendikten ve dijital görüntüler alındıktan sonra tedavi süresi netlik kazanır. Bilgisayar ortamında planlama yapıldığı için optimal basınçla dişler düzeltiliyor. Vidalar, teller hayatınızda olmuyor. Batma, acıma gibi hayat kalitenizi düşüren yakınmalar ortadan kalkıyor" diye konuştu.

"Şeffaf plak tedavilerinde hastalarımızla birlikte biz hekimlerin de en keyif aldığı anlardan biri de tedaviyi planlarken sonuçları önceden gösterebilme şansımızın olmasıdır" diyen Çeçen, "Hastamız kliniğimize geldiğinde, ağız içi taramaları yaparak sistemdeki simülasyon programı ile tedavi sonunda dişlerin ortalama olarak nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Bu tedaviye başlamadan dişlerinizin nasıl görüneceği ile ilgili fikir sahibi olmanızı ve tedaviden beklediğiniz detayları hekiminizde 3 boyutlu data üzerinden anlatabilmenize olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

