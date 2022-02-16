Mersin'de 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde kaçak sigara satışı yapan 1 şahsı tespit eden ekipler, belirlenen şüphelinin kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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