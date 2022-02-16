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Balık-ekmek teknesi adeta savaş alanına döndü Mersin’de balık-ekmek satışı yapan teknelerin işletmecileri birbirlerine girdi, yumruklar, tekmeler ve sandalyeler havada uçuştu Meydan savaşına dönen kavgada, 51 yaşındaki Bilin Genç adlı kadının elmacık kemiği kırıldı, dudağına 8 dikiş atıldı Doğum günü partisi kabusa dönen kadın, saldırganlardan şikayetçi olarak adalet istedi

İHA

Balık-ekmek teknesi adeta savaş alanına döndü Mersin’de balık-ekmek satışı yapan teknelerin işletmecileri birbirlerine girdi, yumruklar, tekmeler ve sandalyeler havada uçuştu Meydan savaşına dönen kavgada, 51 yaşındaki Bilin Genç adlı kadının elmacık kemiği kırıldı, dudağına 8 dikiş atıldı Doğum günü partisi kabusa dönen kadın, saldırganlardan şikayetçi olarak adalet istedi

– Mersin’de balıkekmek satışı yapan teknelerin işletmecileri birbirlerine girdi, ortalık adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 51 yaşındaki Bilin Genç adlı kadının elmacık kemiği kırıldı, dudağına 8 dikiş atıldı. Doğum gününde, tekne satışı nedeniyle husumetli oldukları kişilerin saldırısına uğradıklarını, eski eşinin, kendisinin ve ablasına ait teknenin ortağının darp edildiğini belirten Bilin Genç, şikayetçi oldukları saldırganların serbest bırakıldıklarını söyleyerek, adalet istedi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Balıkçı Barınağında yıllardır teknede balıkekmek satışı yapan ve bir süre önce teknelerini yan komşularına satan Bilin Genç, doğum gününde başına gelenlerle adeta şok yaşadı. Tekne satışından kaynaklı alacakverecek meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşadıkları yan teknedeki komşularının saldırısına uğrayan 51 yaşındaki kadın, doğum günü partisi yerine dehşeti yaşadı.

Doğum günü partisi kabusa döndü
Olay, 4 Şubat akşamı Balıkçı Barınağında meydana geldi. İddiaya göre, Bilin Genç, kendilerine ait balıkekmek teknesini bir süre önce H.A.B. ve M.S.Y.’ye satarak, aynı yerde bulunan ablası ve kız kardeşine ait iki teknede çalışmaya başladı. Satış yapılan kişilerden yaklaşık 100 bin lira alacak kalması üzerine taraflar arasında sorunlar yaşandı. 3 Şubat’ta karşı tarafın teknesinde ruhsatsız alkollü içki satışı yapıldığı gerekçesiyle para cezası kesilmesi üzerine, tekne işletmecileri ile Bilin Genç arasında ‘Bizi siz mi şikayet ettiniz?’ tartışması oldu.
Tartışmadan bir gün sonra 4 Şubat akşamı ise Bilin Genç; doğum gününü kutlamak üzere eski eşi 58 yaşındaki Niyazi Gözübüyük, 20 yaşındaki kızı Meliha Gözübüyük, tekne sahibi ablası 56 yaşındaki Bilge Çimenlik ve ortağı 31 yaşındaki Okan Yeşilbacar ile çalıştığı teknede bir araya geldi. Bilin Genç tam doğum günü pastasının mumlarını üfleyeceği sırada, tekneyi sattıkları H.A.B. ve M.S.Y.’nin yakınları oldukları belirtilen A.D. ve H.G., iddiaya göre alkollü şekilde tekne önüne gelerek, “Bizi siz mi şikayet ettiniz?” deyip, Okan Yeşilbacar'ı konuşmaya çağırdı. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından, söz konusu iki kişi Yeşilbacar'a saldırdı. Teknedekilerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgada, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu, adeta meydan savaşı yaşandı.

Elmacık kemiği kırıldı, dudağına 8 dikiş atıldı
Kavgayı ayırmak için tekneden inen Bilin Genç de saldırıya uğradı. Atılan yumrukla yere düşen Genç, yüzünden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Genç’in elmacık kemiğinin kırıldığı, dudağının da patladığı tespit edildi. Genç’in dudağına 8 dikiş atıldı. Genç’in eski eşi Gözübüyük’ün de tekmetokat dövüldüğü kavga ise olay yerine gelen polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdirilebildi.

“Dudağım patladı”
Doğum gününde darp edilerek kabusu yaşayan Bilin Genç, teknenin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga anını İHA muhabirine anlattı. Husumetli oldukları tekne sahiplerini kendilerinin şikayet etmediğini ve bunu da onlara söylediklerini belirten Genç, “4 Şubat akşamı teknedeydik. Kızım da bana pasta yaptırmış doğum günüm diye; ben de pastayı üfleyeceğim. O sırada dışarıda konuştular ve ardından bıçakla Yeşilbacar’a saldırdılar. Ben de ‘ne oluyor’ diye dışarıya koşunca bana da darp uyguladılar. Sonra eşim çıktı, onu da tekmetokat dövdüler. Bıçakla tekneye saldırdılar, sandalyeler havada uçuştu. O ara polis geldi ve bunları biber gazı ve coplarla zorla arabaya bindirdi. Tabi ben o anı ambulansta olduğum için görmedim” dedi.

“Adalet istiyorum”
Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Genç, karşı tarafın, şikayetinden vazgeçmesini istediğini kaydederek, “Ben davamdan vazgeçmem. ‘Benim bir kuru canım var; ha öldürmüşler ha öldürmeye teşebbüs etmişler; ben vazgeçmiyorum’ dedim. Adalet istiyorum. Böylesi şahıslar elini kolunu sallaya sallaya gezdiği sürece ülkemizde kadın cinayetler bitmeyecek. Ben orada kafamı yere çarpıp ölebilirdim de. Serbest kalmamalarını rica ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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