Yılbor Türkmenistan’da

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 65 bin metrekarelik alanda üretim yapan Yılbor Boru, 15. yurtdışı bayiliğini Türkmenistan’da açtı.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "Firmamız inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı gurubunda yer alan tüm ürünleri, EN ürün standartları ve ISO 9000 standartları göz önünde bulundurularak, akredite laboratuvar gözetiminde üretiyor. Üst yapı grubunda PVC Atık Su Boru & Ek Parçaları, PPRC ve Kompozit Boru & Ek Parçaları üretimi, alt yapı grubunda ise PE100 ve PVC temiz su borusu üretimi yapıyoruz" dedi.

Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Lider sektör olarak nitelenen kimya sanayinin plastikkauçuk alt kolu olan plastik boru imalatı alanında faaliyet gösteren firmamız, katma değer üretimi, istihdam ve ihracat yapma kapasitesini geliştirerek, 'stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz’in lider bölgesi olmak' olarak belirlenen bölge vizyonuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamız, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik makine yatırımlarının yanı sıra 2009’da üretim kalitesinin artırılması ve ArGe çalışmalarının yoğunlaştırılması amacıyla, bölgenin en gelişmiş laboratuvarından birini kurmuştur. Fabrika bünyesinde kurulan laboratuvarımız 2015 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilerek geçerliliği arttırılmıştır. Her yıl ek cihazlar almayı sürdüren firmamız, böylece ArGe altyapısında da gerekli iyileşmeyi sağlamayı hedeflemektedir" diye konuştu.

"Yurtdışı yatırımlarımız devam edecek"

Firma olarak dünya pazarının her noktasında etkin rol alabilmek için çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "Türkmenistan’da açtığımız bayimiz ile ülke pazarında daha aktif satış ve pazarlama ağımız olacak. Bu yurtdışında açtığımız 15. bayimiz. Türkmenistan’da sürekli bir tedarik zinciri kuruldu. Bu, pazar payımızı güçlendireceği gibi, ürün kalitemiz ile pazardaki hakimiyetimizi arttırmamızı sağlayacak. Firma olarak ihracata yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Birçok pazarda bilinen bir marka olmamızın temelini oluşturan bayilerimize büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bayilikler ve temsilcilikler açmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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