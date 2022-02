Mersin basını saldırıya karşı birlik oldu Mersin’de yerel Haberci Gazetesine dün yapılan saldırının ardından bugün Mersin basını MGC öncülüğünde bir araya gelerek, saldırıyı kınadı MGC Başkanı Tepe: “Bu sadece Haberci Gazetesine değil Mersin’deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır”

– Mersin’de yerel Haberci Gazetesine dün CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırının ardından Mersin basını bir araya gelerek birlik mesajı verdi. MGC öncülüğünde Haberci Gazetesi önünde toplanan gazeteciler saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden 18’inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin'de önceki gün maskeli bir grubun sözlü saldırısına maruz kalan yerel Haberci Gazetesi çalışanları, dün de onlarca kişinin yumurtalı ve boyalı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıkarken, bugün de Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde kentteki birçok gazeteci dayanışma temelinde merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki gazete önünde bir araya geldi. Yaygın ve yerel basından çok sayıda gazetecinin yer aldığı buluşmada, Mersin Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ve gazete çalışanları ile birlik mesajı verildi.



“Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez”

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, burada yaptığı açıklamada, iki gündür Mersin’de yaşananların, demokrasi ve basın özgürlüğü adına gazetecileri derinden üzdüğünü ve endişelendirdiğini söyledi. Kamuoyunun haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan gazetecilerin, her dönemde baskılara, fiili veya sözlü saldırılara hedef olduklarına işaret eden Tepe, “Ancak unutulmamalıdır ki, demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez. Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Düşüncelere olan tahammülsüzlük, karanlıkların aydınlıklara ulaşmasından korkanlar, elinde kaleminden başka bir silahı olmayan gazetecileri tarihimizin her döneminde tehdit etmişlerdir” dedi.

Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurgulayan Tepe, basının, tarafsız ve objektif biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yaptığının altını çizdi. Basının, bilgiye, belgeye dayanan gerçekleri gündeme getirmesi gerektiğini belirten Tepe, aksini iddia edenler için kanunlarda itiraz yöntem ve şekillerinin açık olduğunu söyledi.



“Yaşananlar kabul edilemez”

İki gündür Haberci Gazetesi önünde yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Tepe, “Her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir, tam bir çelişkidir. Son gelişmelerde, parti yöneticilerinin bu olaya el attıklarını ve bununla alakalı çalışma başlattıklarını öğrendik. Bu, hem siyasi partiler hem de gazetecilerin özgürlüğü ve demokrasi açısından umut vericidir” diye konuştu.



“Mersin’deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır”

Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu kaydeden Tepe, “Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişiler, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermekte, bu tip saldırılarda önemli rol üstlenmektedirler. Bu, sadece Haberci Gazetesine değil Mersin’deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır. Kent gazetecileri, tarihlerinde olduğu gibi geçmişte de şimdi de ve gelecekte de bu saldırıları tek vücut halinde savuşturup, kent hafızasının kirli raflarına da bunu yerleştirecektir. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Güzel kentimiz Mersin’in bu tip çağ dışı ve demokrasi düşmanı olaylarla gündeme gelmesi son derece üzücü. Siyasetçileri, iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve gazetecileri ile birlik beraberlik ve demokratik bir şekilde gelişen, büyüyen Mersin’i hep birlikte oluşturmalıyız. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak Haberci Gazetesine yapılan tehdit ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gazete yönetimine ve çalışanlarına geçmiş olsun diyor ve sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Bundan sonra da kentimizde böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda polisin de önlem aldığı açıklama, olaysız sona erdi.

Öte yandan, dünkü saldırıyı gerçekleştirenlerden 18’inin Mersin Emniyeti tarafından gözaltına alındığı, soruşmanın devam ettiği öğrenildi. Bu arada, CHP Genel Merkezi tarafından da sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

