Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

Mersin’de proje aşamasında olan, yapımı devam eden ve biten eğitim projeleri, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı, sahil Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Su’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Valiliği Yatırım İzleme Şube Müdür Vekili Hasip Selçuk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kamil Çelebi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Burgut katıldı.

Eğitim yatırımlarının yöneleceği alanlar ve ihtiyaçların genel olarak değerlendirildiği toplantıda, Vali Su, yetkililerden ilçelerdeki mevcut derslik durumu ve Mersin genelinde yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Mersin’e yeni derslikler kazandırılacağını ve planlanan yatırımlarla eğitim kalitesinin daha da yükseleceğini ifade eden Su, eğitim altyapısının en iyi şekilde inşa edilebilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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