Hastalardan el işi sergisi

Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi gören hastalar, yaptıkları el işi ürünleri ziyaretçilerin beğenilerine sundular.

Hastane yönetimi ve psikiyatri servisinde görevli doktorların da desteğiyle psikiyatri hastalarını topluma kazandırmak ve tedavi sürecini hızlandırmak amacıyla el sanatları sergisi açıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Doktoru Gonca Ayşe Ünal, düzenli olarak bu etkinliği gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, buradaki amacın mevcut tedaviye ek olarak destekleyici bir biçimde hastaların uğraşı terapisi adı altında ortaya çıkardığı ürünleri sergilemek olduğunun ifade etti.

Ünal, buradaki ürünler arasında ahşap boyama, taş boyama, boncuk süsleme, örgü, resim ve pano gibi el emeği göz nuru çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Hastane personeli ve hasta yakınları ise ortaya çıkan ürünleri çok beğendiklerini ifade ederek, burada önemli olanın klinik tedavisi devam eden hastaların bu uğraşı tedavisi sayesinde de daha hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşacak olmaları olduğunu dile getirdiler.

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