Toroslar Kar Festivali yoğun ilgi gördü Yılmaz: "Kar Festivali, turizm şehri Mersinimizin marka değerini yükseltti"

Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın Mersin’de kış turizmine yeni bir ivme kattığı Toroslar 2’nci Kar Festivali, yerel ve ulusal yayın organlarının yoğun ilgisini çekerken, ToroslarKarFest etiketiyle de sosyal medyada yerini aldı.

Toroslar’ın zirvesi Arslanköy yaylasında 2 gün boyunca süren festivalin. kış sporları, konserler, yarışmalar ve açık hava etkinlikleriyle her saati dopdolu geçti. Belediye, festival süresince kentin 4 merkez ilçesinden katılımcılara ücretsiz ulaşım imkanı sundu. Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Konya ve Gaziantep illerinden de binlerce kişiyi ağırlayan festivalde, çocuklar kadar yetişkinler de doyasıya eğlendi. Festival, hem bölge esnafının kalkınmasına hem de kentin tanıtımına da büyük katkı sağlamış oldu. Arslanköylü vatandaşlar, yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezinin kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları ürünlerini sergileyerek katılımcıların beğenisine sundu.

7'den 70’e herkesin heyecanla ve özlemle beklediği Kar Festivali’ne kavuşan vatandaşlar ise karın ve doğanın keyfini çıkardıklarını belirterek, festivali düzenleyen Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Bölge esnafı da “Yerelde kalkınma böyle olur” diyerek Başkan Yılmaz’dan festivalin devamını diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde geçen bir festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Mersin, kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mersinimizin kış turizminde de büyük bir potansiyeli var. Festival ile buna değer kattık. İlçemizin 1453 rakımlı Arslanköy yaylamızda bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz festival ile kış turizminde bir çığır açtık. Festivalimiz, ulusal medyanın da gündemine oturdu. Çalışmalarımıza aynı hız ve heyecanla devam edeceğiz” diye konuştu.

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