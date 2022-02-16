FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun seyircisiz oynanan ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile karşılaşan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 9564 kazandı.

Korona virüs salgını dolayısıyla FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda bu turun her 2 maçının da Mersin'de oynanması kararlaştırılmıştı. Bugün deplasman pozisyonunda olduğu için seyircisiz oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 2316 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 4731 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 6947 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 9564 kazandı. Turun ikinci maçı yarın oynanacak.



Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski xx, Nikola Perlic xx, Milosav Kaludjerovic xx

Flammes Carolo: Lisa Berkani xx 10, Amel Bouderra x 6, Nia Coffey x 7, Evelyn Akhator x 9, Tina Pouye xxx 17, Leonie Fiebich xx 11, Marie Milapie x 4

Çukurova Basketbol Mersin Mersin Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth xx 13, Shavonte Zellous xx 10, Temi Fagbenle xx 16, Tiffany Hayes xx 14, DeWanna Bonner xx 11, Jasmine Thomas xx 11, Kristine Anigwe x 3, Yvonne Turner xx 11, Asena Yalçın x 6



1. periyot: 1623 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 3147 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 4769 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

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