Flammes Carolo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 64-95



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Nikola Perlic, Milosav Kaludjerovic

FLAMMES CAROLO: Lisa Berkani 10, Amel Bouderra 6, Nia Coffey 7, Evelyn Akhator 9, Tina Pouye 17, Leonie Fiebich 11, Naignouma Coulibaly, Marie Milapie 4,

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Kuanitra Holingsvorth 13, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 14, DeWanna Bonner 11, Esra Ural Topuz, Jasmine Thomas 11, Kristine Anigwe 3, Yvonne Turner 11, Asena Yalçın 6, Melis Talay, Sinem Ataş, Shavonte Zellous 10,

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 31-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-69



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun seyircisiz oynanan ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 31 sayı farkla 64-95 mağlup ederek yarınki rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

Mücadeleye Jasmine Thomas, Yvonne Turner, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 16-23 önde kapattı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan turuncu-lacivertliler soyunma odasına da 31-47 üstünlükle gitti. Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmanın son bölümüne önde girdi: 47-69. Hava atışından son saniyeye kadar üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, maçı 31 sayı farkla 64-95 kazanarak yarınki rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, elde ettiği galibiyetle yarın Edip Buran Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak rövanş maçına avantajlı çıkacak. Taraftarlar bu maçı tribünden takip edebilecek.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-02-16 20:27:05



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