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Mersin'de kaçak sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Mersin'de kaçak sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesinde iki şahsın iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, adreste arama yaptı. Yapılan aramada, 7 bin 721 adet dolu makaron, 5 bin adet boş makaron ve 35 kilo 520 gram tütün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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