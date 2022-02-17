İstasyon Mersin’in açılışı gerçekleştirildi

Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi'nde (Atölye 1886) hayata geçen, ‘İstasyon Mersin’in açılışı Vali Ali İhsan Su’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta yaptığı konuşmasında dünyanın çok hızlı bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Vali Su, bu değişime ve gelişime ayak uydurmanın önemine işaret ederek, “Kodlama, yazılım, yapay zeka, dijitalleşme, yalın üretim, otomasyon gibi konuların her biri günümüzde çok önemli hale geldi” dedi.

Mersin genelinde her alanda gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Vali Su, “Valilik olarak sektörlerimizle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Örneğin kentimizde Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yapılan yazılımlar dünyaya pazarlanıyor. Girişimcilik Merkezimiz var. Tarımda da tarım teknoparkı kuruluyor. İnşaat aşaması 3 ay sonra bitecek. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Türkiye'de 3’ncüsü kentimizde kurulan model fabrika uygulamasını da başlattık" diye konuştu.

“Her sektörde ve alanda teknolojiyi yakalamak için gayret sarf ediyoruz ve sarf etmeye devam edeceğiz" diyen Vali Su, "Rekabetin çok yüksek olduğu bir dönemde kendimize yer açabilmek için bu çabayı göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Vali Ali İhsan Su, konuşmasının sonunda İstasyon Mersin’in hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Mersin’deki farklı topluluklar, STK’lar, işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı olmayı hedefleyen İstasyon Mersin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile hayata geçiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.