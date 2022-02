Ormanda cesedi bulunan engelli Edanur'u sevgilisi öldürmüş

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de boşanma aşamasındaki işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'nin (20) ormanda cesedi bulundu. Esendere'nin birlikte yaşadığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli sevgilisi Mehmet Can Yılmaz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Yılmaz ile kendisini yönlendirdiğini öne sürdüğü Ramazan Acun, tutuklandı.

Olay, 9 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çoban, ormanda kadın cesedi bulunca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'ye ait olduğunu belirledi. Esendere'nin, Mezitli ilçesinde yaşadığı ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu tespit edildi. Edanur Esendere'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Esendere'nin cinayet günü birlikte yaşadığı, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sevgilisi Mehmet Can Yılmaz ile halk otobüsüne binerek Işıktepe Mahallesi'ne gittikleri saptandı. Mehmet Can Yılmaz gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Yılmaz, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Mehmet Can Yılmaz, cinayete kendisini Adana'da yaşayan Ramazan Acun'un yönlendirdiğini öne sürdü. Ramazan Acun da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

