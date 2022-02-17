Göçmen Katlı Kavşak çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Göçmen’de 40 gün önce başlatılan katlı kavşak çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 58'e ulaştığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşımı rahatlatmak adına kente kazandıracağı önemli projelerden biri olan Göçmen’deki katlı kavşak çalışmaları hızla sürüyor. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi kesişiminde doğubatı istikametinde 755 metre, kuzeygüney istikametinde 440 metre olmak üzere toplam bin 195 metre uzunluğunda olan yol ve kavşak düzenleme çalışmasının önemli bir kısmı tamamlandı. Kavşakta 475 adet forekazık, terfi istasyonu için 45 adet forekazık ve 12 metrelik 26 adet istinat duvarının yapımı gerçekleştirildi. 3 bin 110 metre yağmursuyu borusunun döşeneceği kavşakta, 259 metrelik kısım tamamlandı.

“Araçların daha rahat bir seyir yapmasını sağlayacak önlemleri aldık”

Kapalı alanların uzunluğu 86 metre, genişliği ise 16 metre olan proje, bisiklet yollarının geçtiği Mersin’deki tek katlı kavşak projesi olma özelliğini taşıyor. Kısa süre önce katlı kavşak çalışmalarını inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “755 metre uzunluğunda doğubatı aksında bir katlı kavşak. Bu katlı kavşağın eğimi de son derece az. Diğer katlı kavşaklarda yüzde 8’lere varan eğim olmasına rağmen burada yüzde 3 ile bunu kurtarıyoruz. Çok az bir eğimle araçlar batacak ve 750 metre sonra çıkacak. Enine de 450 metre yani kuzeygüney aksında bir güzergah olacak. Katlı kavşağın üst zemini de son derece iyi hesaplandı. Teknik olarak herhangi bir tıkanmaya, trafiğin aksamasına sebebiyet vermeyecek, araçların daha rahat bir seyir yapmasını sağlayacak önlemleri aldık" dedi.

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