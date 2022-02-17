MDOB 'Yerelden Evrensele' konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Şubat tarihinde 'Yerelden Evrensele' konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Mozart’tan Adnan Saygun’a, Beethoven’dan Neşet Ertaş'a müzik dehalarının eserlerinin yer alacağı gece, türküler ve aryalarla farklı bir müzik ziyafetine dönüşecek. Kültür Merkezinde saat 20.00'de Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, balesi ve korosunun birlikte sahneleyeceği eserin orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy yapacak. Eserin rejisör yardımcılığını ise Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürvekili Serbülent Biçer üstleniyor.

Anlatıcılığını Tolga Erden’nin yapacağı eserin solist sanatçıları ise Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk’ten oluşuyor.

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