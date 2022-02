Akdeniz Belediyesi, soba zehirlenmelerine karşı halkı broşürle uyardı

Akdeniz Belediyesi ekipleri, can kayıplarına da neden olan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kış mevsiminde meydana gelen ve kimi zaman can kayıplarıyla sonuçlanan soba zehirlenmelerinin önene geçmek amacıyla ilçe genelinde farkındalık oluşturacak bir uygulama başlattı. Müdürlük ekipleri, bu tür acı olayların önüne geçmek amacıyla Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan işletme sahipleri, vatandaşlar ve muhtarlara, karbonmonoksit zehirlenmesinden korunmanın yollarının anlatıldığı broşürler dağıttı.



Baca zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler anlatıldı

Vatandaşlara ulaştırılan, uygulaması kolay, basit ve etkili önlemlerin derlendiği broşürde, can kayıplarıyla sonuçlanan soba zehirlenmelerinin önüne geçebilmek üzere alınması gereken bazı önlemler şöyle sıralandı: “Baca gideriniz açık, odanızın havalandırması uygun olsa bile lodoslu havalarda soba yakmayın, kombi ve şofben gibi cihazlarınızı çalıştırmayın. İçeri soğuk, toz, koku girmesini engellemek için havalandırmaları kapatmayın, olmayan yerlere menfez takın. Zehirlenme ve yangın riskini azaltmak için bacalarınızı temizletin.”



Başkan Gültak, gerekli önlemleri almaları için vatandaşlara çağrı yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın da soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarıp dikkatli ve özenli davranmaya çağırdığı bir mesajın yer aldığı broşürde, şu ifadeler yer aldı: “Baca gazı olarak adlandırdığımız karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme vakalarına, özellikle kış aylarında ülkemizde ne yazık ki çok sık rastlanmaktadır. Soba zehirlenmesi nedeniyle her yıl ülkemizin farklı birçok ilinden acı haberler almakta, onlarca insanımızı yitirmekteyiz. Akdeniz ilçemizde de soba ve şofben gibi bacalı ısıtıcı kullanan ailelerimizin sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle baca gazı zehirlenmeleri, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı da tehdit etmektedir. Akdeniz Belediyesi olarak, ilçemizin havasının daha temiz olması, yaşam kalitesinin artması ve çevre sağlığının korunması için gayret gösteriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.”

