Vali Su açıkladı: 112’ye gelen çağrıların sadece yüzde 37’si gerekli ihbar

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların sadece yüzde 37’sinin gerekli ihbar olduğunu söyledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu şubat ayı toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Vali Su, 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı değerlendirmede, 2021 yılı gerekli çağrı oranının yüzde 37 olduğunu belirterek, acil çağrı numarasının gereksiz yere kullanılmamasının hayati önemini vurguladı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülay Erdoğan, çağrı merkezi müdürlüğünün ve acil yardım hizmeti sunan kurumların personel sayısı, toplam çağrı sayıları, gerekligereksiz çağrı oranları, çağrı merkezine gelen günlük ortalama çağrı sayısı, kurumların reaksiyon süreleri, çağrı alıcı ve yönlendirici personelin ortalama konuşma süreleri hakkında bilgi verdi.

Kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi açısından son derece verimli geçen toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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