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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 7948 yendi. Bu sonuçla 2 karşılaşmayı da kazanan Mersin ekibi, çeyrek finale kaldı.

Edip Buran Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 2113 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 4322 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 6535 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 7948 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.



Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski xx, Nikola Perlic xx, Milosav Kaludjerovic xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth x 6, Temi Fagbenle xx 14, Tiffany Hayes x 5, DeWanna Bonner xxx 18, Jasmine Thomas x 8, Kristine Anigwe x 2, Yvonne Turner x 8, Sinem Ataş xx 10, Shavonte Zellous x 8

Flammes Carolo: Lisa Berkani x 4, Amel Bouderra x 3, Nia Coffey x 8, Evelyn Akhator xx 13, Tina Pouye x 7, Leonie Fiebich x 7, Naignouma Coulibaly x 2, Marie Milapie x 4

1. Periyot: 2113 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 4322 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 6535 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

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