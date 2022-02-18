Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı şüphelileri serbest



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de günlük yayın yapan yerel gazete binasına yumurta ve boyalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayınını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunduğu sokağa gelen 50 kişilik grup slogan attı. Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösterdiği belirtilen grup daha sonra uzaklaştı. Gazetede malzemeler zarar görürken, çalışanların üzeri de boya oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları belirtilen gruptan Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı.

BELEDİYE ÇALIŞANI DA VAR

Şüphelilerin içinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu iddia edilirken, emniyetteki ifadelerinde demokratik haklarını kullandıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)

2022-02-18 11:45:52



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