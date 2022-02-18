Başkan Seçer: "En kötü gününüz böyle olsun"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren emekli evi üyelerinin ‘Gönülden Sesler Korosu Konseri’ni dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konseri, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile daire başkanları, emekli evi üyeleri ve çok sayıda vatandaş dinledi. Emekliler konserde seslendirilen birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir akşam geçirdi, gönüllerince eğlendi.

Çok güzel bir konser olduğunu belirten Başkan Seçer, "Gayet güzel geçiyor değil mi? Ben biraz geç katıldım. Önce sanatçılarımızdan özür diliyorum. Mersin geniş bir şehir. Mut’taydım ben. Ancak yetişebildim ama eşim de söyledi gerçekten çok güzel geçiyor. Çok harika. Çok da güzel hazırlanmışsınız. Kutluyorum sizleri. Sizlerin de zevk aldığınızı görüyorum. Biraz da sizlere borçluyum. Uzun süredir ziyaret etmek istiyordum ama burada kısmet oldu sizlerle bir arada olmak. İnşallah siz değerli büyüklerimizle her zaman, her ortamda birlikte oluruz. Özellikle hep mutlu ortamlar olsun, öyle arzu ediyoruz. Kötü günlerimiz olmasın. En kötü günümüz böyle olsun” dedi.

Seçer çifti, konserin son şarkısı olan ‘Tel Tel Taradım’ isimli parçayı koro ile birlikte seslendirdi. Başkan Seçer, Şef Zeynep Özel’e tüm sanatçılar adına çiçek, koroda yer alan emekli evi üyelerine de teşekkür belgesi verdi. Daha sonra bir emekli evi üyesi tarafından da Meral Seçer’e hediye takdimi yapıldı.

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