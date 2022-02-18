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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik destek sağlanıyor

İHA

Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik destek sağlanıyor

Mehmet Altunören Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösteren Mezitli Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi. vatandaşların uğrak noktalarından birisi oldu. Merkezde tam zamanlı olarak görev yapan psikolog Ümit Anşin, vatandaşlara psikolojik destek, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veriyor.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde hizmete girmesine karşın yoğun şekilde talep olan kadın ve çocuk danışma merkezinde, kadınlara yönelik psikolojik destek sağlanırken, 315 yaş arasındaki çocuklara yönelik de okulda yaşadıkları problemler, güven, stres ve dikkat eksikliği gibi konularda görüşmeler yapılıyor. Merkezde Mersin Barosuyla yürütülen işbirliği çerçevesinde hukuksal destek de veriliyor. Kadınlara ve çocuklara sosyal destek sağlayabilmek adına çok güzel bir ortam oluşturduklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Ulaşım açısından daha merkezi bir yerde olması, sadece kadınlara değil, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hitap edebilmesi amacıyla kadın ve çocuk danışma merkezinin modern binasında hizmete girmesini sağladık. Kadına şiddet konusunda belirli bir yol aldık. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok sözleşmeye imza attık ve uygulamaya başladık. Türkiye’de eşitlik birimini kuran birkaç belediyeden birisiyiz. Mersin Baromuzla bir protokol imzalayarak hukuksal destek sağladık. Bunun yanında belediyemiz bünyesinde uzman bir psikoloğu tam zamanlı olarak görevlendirdik. Kapsayıcı, katılımcı hedefe yönelik çalışma yapacağız. Herkese hitap edeceğiz ama herkes de destek verecek. Mezitli’de ilk defa kadınlarımız ve sendika işçileri omuz omuza yürüdü. Bunu her alanda yaygın hale getireceğiz. Kadınlarımız her alanda aktif olarak yer alacak" dedi.
Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu ve toplumsal cinsiyet uzmanı Burcu Şanlı, Mezitli Belediyesinin Türkiye genelinde eşitlik birimini kuran ilk belediyelerden birisi olduğunu ifade ederek, “Mezitli Belediyesi Türkiye genelinde eşitlik birimini kuran 33’üncü belediye. Bu çok önemli. Çünkü yerel düzeyde eşitliğin sağlanması için tüm birimlerle koordineli olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Diğer bütün belediyelerle de fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fırsat eşitliğinin sağlanması, hak temelli politikaların bütün belediyelerde uygulanabilmesi ve sosyal birlikteliğin oluşması için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Merkez çok ciddi ve yoğun bir ilgi gördü"
Birim bünyesinde kadın ve çocuk danışma merkezinin açıldığını belirten Şanlı, “Kısa süre önce açılmasına karşın çok ciddi ve yoğun bir ilgi gördü. Talep eden vatandaşlara psikolojik ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti verildi. Bünyemizde bulunan psikolog ve Mersin Barosu ile yaptığımız protokol gereğince destek sağlamaya çalışıyoruz. Sadece psikoloğumuza bu kısa sürede 150’e yakın kişi başvuruda bulundu. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0324 358 01 33 numaralı telefondan arayarak randevu alıp kadınlar ve çocuklar için ayrı ayrı görüşme sağlayabiliyor. Çeşitli uyum testleri, görüşmeler yapılabiliyor. Her ne kadar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi olsa da erkek vatandaşlarımız da görüşme talebinde bulunabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Şanlı, Mehmet Altunören Gençlik Merkezi’nde, kadın ve çocuk danışma merkezinin yanı sıra kafe kütüphane, kurs merkezi gibi farklı birimlerin de bulunduğunu hatırlattı.
Birimde görevli psikolog Ümit Anşin ise “Burada daha çok kadın ve çocuklarla ilgili çalışma yürütüyoruz ama gelen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Henüz yeni olmamıza karşın bu kadar yoğun talep olabileceğini düşünmemiştik. 250’i aşkın kişiyle görüştük ama burada iki ya da üç seans görüşme yaptıklarımızı da hesaplarsak çok yoğun bir talep olduğunu görebiliriz. Buranın ücretsiz olması çok daha fazla cezbediyor. Çünkü içerisinde yaşadığımız dönemde, maalesef insanlarımızın ekonomik durumu çok iyi değil. Ücretsiz destek onları daha fazla mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Çocuklara yönelik oyun terapisi ve dikkat eksikliği konularında görüşmeler yaptıklarını kaydeden Anşin, “Okulda yaşadıkları problemler, güven ve stres gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz. 3 ile 15 yaş arasında tüm çocuklara hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Daha ileri yaşlarda olanlara da ergen danışmanlığında bulunuyoruz. Bu süreçte aile görüşmesi de yapıyoruz. Daha çok kadınlarımız geliyorlar ancak erkekler çocuklarıyla ilgili konularda sürece yeterince dahil olmuyorlar. Bu da sıkıntılı bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ama genel itibariyle destek olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle merkezimize ağırlıklı olarak çocukların problemlerine yönelik başvurular geliyor. Ama çocukla görüşürken kadınlarımızla da ilgili görüşmeler yapıyoruz. Problemin kaynağına ulaşmak konusunda son derece faydalı oluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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