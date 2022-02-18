Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünde Y.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Cinayeti neden işlediği henüz belirnemeyen Y.E.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-02-18 12:30:47



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