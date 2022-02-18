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Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler Mersin’de denize bırakıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak Başkan Seçer: “Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz”

İHA

– Türkiye'de ilk kez 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler, Mersin'de denize bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak.

Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler Mersin’de denize bırakıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak Başkan Seçer: “Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz”

– Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler, Mersin’de denize bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON A.Ş. tarafından üç boyutlu yazıcıyla üretilen yapay resifleri denize yerleştirdi. Mersin merkezde Mezitli ilçesi ile marina arasına kıyıdan yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgeye 78 metre ve 1011 metre derinliğe indirilen yapay resifler, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından deniz dibine yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, tekneden telsizle verdiği komutla 10’ar metre arayla denize indirilen yapay resiflerin en büyük özelliği ise çevre dostu olmaları. Balıkların yanında birçok deniz canlısına yuva olacak resifler, popülasyonun artmasına sağlayacağı katkının yanında, ağlara vereceği zararlar nedeniyle kaçak avcılığın da önüne geçecek.

“Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz”
Başkan Seçer, yapay resiflerin denize indirilmesi esnasında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin detaylarını anlattı. Yapay resiflerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İSTON şirketi tarafından üretildiğini belirten Seçer, projeyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Seçer, “Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz. Bu bölge, Mersin’in merkezinde amatör balıkçıların balık tuttuğu alanlar. Geçen günlerde deniz kirliliği büyük sorun haline geldi, bunu biliyoruz. Özellikle Marmara Denizindeki müsilaj konusu bir kez daha deniz kirliliği boyutunu ortaya çıkardı. Tabii Mersin'de de bunu gözlemliyoruz. Deniz ekosistemi önemli tahribat görüyor. Ayrıca, kaçak avcılığın ya da yanlış yöntemlerle yapılan balık avlarının ve tabii ki çevre kirliliğinin denize yansıması sonucu deniz ekosistemi bozuldu. Artık canlı bulamıyorsunuz denizde. Deniz kirliliği de hat safhaya ulaşmış. Biz de bu yaptığımız çalışmayla bugün amatör balıkçıların yoğun olta balıkçılığı yaptığı bu bölgeye 12 yapay resif indireceğiz. İki adedini de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne indireceğiz” dedi.

“Bir yıl sonra ekosisteme katkılarının ilk neticelerini alacağız”
Çalışmadan çok iyi bir sonuç alacakları umudunu taşıdığını vurgulayan Seçer, 3 ay sonra ekosistemde bazı farklar görülmeye başlanacağını dile getirerek, “Çünkü resifler üzerinde artık yosunlar yaşamaya başlayacak, küçük balıklar onları yemek için oraya gelecekler ve daha sonra büyük balıklar derken bir yıl sonra da bu yapay resiflerin ekosisteme yaptığı katkıların ilk neticelerini alacağız. Ben olumlu olacağı düşüncesindeyim, çünkü gerçekten çok titiz, çok bilimsel, çok teknik çalışmalar yapıldı. Bu, bakanlıkla paylaşıldı, gerekli izinler alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı teknik analizler, çalışmalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Dairesinin de katkılarıyla ortaya çok güzel bir çalışma çıktığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Balık popülasyonunun artmasına önemli katkı sağlayacak”
Yapay resiflerin 3D yazıcılarla yapıldığını kaydeden Seçer, “Bunun için Türkiye’de bir ilk. Genelde eski otomobiller, uçaklar, gemiler batırılmak suretiyle yapılıyordu. Ancak o da çevre kirliliği açısından zararlı bir uygulamaydı. Bu resifler daha doğal, çevreye uyumlu, çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluştu. Vira bismillah dedik, ilk resif denizin dibini boyladı. Dalgıçlarımız suyun altında 7 metre civarındaki derinlikte resifleri yerleştiriyorlar. Bu resiflerin sağlayacağı en önemli faydaların başında deniz canlı popülasyonuna katkı olacak, çünkü balıklar burada üreyecek ortam bulacaklar, bu da popülasyonun artmasına, balık zenginliğinin sayısının artmasına sebep olacak. Mersinimize hayırlı uğurlu olsun. Bu yapay resiflerin önemli katkılarından biri de yasadışı avı önleme konusunda sunacağı olacak. Biliyorsunuz denize zarar veren avlanma yöntemlerinin başında trolle avlanma geliyor. Bu resifler burada olduğu sürece trolle avlananlar, ağlarında ciddi tahribatlar görecekler. Bu açıdan da önleyici bir tedbir olarak resiflerimiz önemli bir işlevi yerine getirecek, çünkü ağlara zarar verecek” ifadelerini kullandı.

“Proje devam edecek. Tahminen 500 kadar yapay resifi kıyı boyunca yerleştireceğiz”
Yapay resiflerin deniz ekosisteminde hem florada hem faunada meydana getireceği değişikliklerin takip edileceğini söyleyen Seçer, bunun yanında oşinografik gözlemler de yapılacağını bildirdi. Bütün bu analizlerden sonra Mersin kıyı şeridi boyuncu amatör balıkçıların balık tuttukları bölgelere kaç tane resif gerekeceğinin ortaya çıkacağını ifade eden Başkan Seçer, “Tahminen 300400500’e de çıkabilir, bu yapay resifleri kıyı boyunca yerleştireceğiz. Ortaya çıkacak sonuçlar değerlendirilecek ve bu proje devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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