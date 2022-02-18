Toroslar Belediyesinden hedef 'sıfıt atık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü 'Sıfır Atık Belgesi'ni alan Toroslar Belediyesinin, belediye personeline yönelik eğitimleri tamamladığı bildirildi.

Hizmet binalarındaki tüm çöp kovalarını kaldırarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran ve ilçede pilot mahalle olarak belirlenen Çağdaşkent Mahallesi’ne ambalaj atık toplama kutuları da yerleştiren Toroslar Belediyesi, geri dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Personelin çalıştığı ortamda verilen ‘sıfır atık’ eğitimlerinde çalışanların kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı anlatılırken, sıfır atık sisteminin önemine değinildi. Kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar ve bütün bu atıkların geri kazanımı için belediyenin hizmet binalarında koridorlara yerleştirilen 'Sıfır Atık Kumbaraları' ile ilgili personele detaylı bilgiler de verildi.

İsrafın önlenmesi, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekonomiye katkı sağlanmasının amaçlandığı eğitim çalışmaları, ilçe genelindeki okullarda ve kırsal mahallelerde devam edecek.

“Değerlendirilebilir atıklar geri dönüşüme kazandırıldı”

Toroslar Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçede örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koydu. Belediyenin hizmet binalarından toplanan değerlendirilebilir atıklar, geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece 111 ağacın kesilmesinin ve 94 kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi. Ayrıca, 7 bin 965 litre petrolün geri kazanımı, 116 litre su tasarrufu ve 35 bin 300 kilowatt saat enerji de sağlandı.

“Çevreye duyarlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz”

Mersin'de Sıfır Atık Projesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; “Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemizdeki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine 'Sıfır Atık Kumbaraları' yerleştirdik. Çalışmalarımız; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirilmesi sonucu 4’üncü sıfır atık belgemizi aldık. Sıfır atık faaliyetlerimiz çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi. Daha yaşanılabilir bir Toroslar için tüm personelimizle beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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