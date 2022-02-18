Akdeniz bahara hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesi, yıl içinde ürettiği 500 binden fazla çiçek, çalı ve ağaç türleri ile ilçenin park, bahçe ve yeşil alanlarını bahara hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte farklı türlerde çiçek, çalı ve ağaç türü bitkilerin üretimine hız verdi. Kentin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirildiği seralarda çeşitli türden binlerce kışlık ve yazlık çiçek yetiştiriliyor.

Fidanlık serasında hummalı üretim sürdüren ekipler, bir yandan gül çelikleme yaparken, diğer yandan gül, kartopu, kekik, lavanta, lavantin, Meksika petunyası, kurtbağrı, yaban mersini, çalı mine, çit hatmi, çam, orkide, süs eriği, oya, Japon kavağı ve turunç gibi çiçek, çalı ve ağaç türü bitkinin üretimini gerçekleştiriyor.

“Üretimler devam edecek”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında yıl içinde 500 binden fazla farklı türde bitki ve çiçeğin üretildiğinin altını çizdi. Bu yoğun üretimle birlikte belediyenin ciddi bir maliyet kaleminden de kurtulduğunu vurgulayan Gültak; “Fidanlığımız serasında üretilen binlerce çiçek çalı ve ağaç türü bitki, önümüzdeki günlerde park, bahçe, yeşil alanlardaki yerini alacak. Böylelikle Akdeniz’de baharı rengarenk çiçeklerle karşılayacağız. Akdeniz ilçemizi rengarenk çiçeklerle buluşturmak amacıyla üretmeye devam edeceğiz. Akdeniz’in estetiğini değiştiren, parklarımızı, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı güzelleştirip bahara hazırlayan mesai arkadaşlarıma, vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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